La Vaudoise se bouge pour la bonne cause

Lausanne, le 21 décembre 2021 - Entre septembre et décembre 2021, près de 400 collaboratrices et collaborateurs de la Vaudoise Assurances ont participé à trois challenges sportifs et solidaires en faveur d'associations. Grâce à une application mobile de forme et santé, ils ont cumulé 180'000 kilomètres à la marche, à la course, à vélo, en raquette et à ski de fond. Table Suisse, Pro Natura et la Fondation Reka pour l'aide aux vacances ont reçu au total 26'000 francs de dons.

Consciente de l'importance d'avoir une activité sportive régulière, la Vaudoise a motivé ses équipes afin de participer à plusieurs défis sportifs et solidaires. Au moyen d'une application mobile, les collaboratrices et collaborateurs ont bougé ensemble, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente.

180'000 kilomètres sur le bitume et la neige

À pied, au pas de course, à vélo, en raquette ou à ski de fond, les collaboratrices et collaborateurs ont parcouru au total 180'000 kilomètres. Pour ce faire, ils ont formé plus de 70 équipes afin de cumuler des points et de répondre à des quiz hebdomadaires liés au bien-être, à l'écologie et à la nutrition.

Employeur motivant et entreprise citoyenne

Sacrée à plusieurs reprises meilleur employeur, la Vaudoise accorde une importance capitale au bien-être de ses collaboratrices et collaborateurs. Relever des défis communs pour le bien de la communauté a des conséquences positives indéniables sur l'esprit d'équipe et la culture d'entreprise.

En écho à ses racines mutualistes, la Vaudoise contribue activement à la création d'une Suisse plus durable et solidaire. De ce fait, trois associations à rayonnement national ont été choisies comme bénéficiaires de ce challenge sportif 2021 : Table Suisse, Pro Natura et la Fondation Reka pour l'aide aux vacances.

Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch.