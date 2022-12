Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

La Vaudoise soutient l’innovation et le patrimoine local



02.12.2022 / 11:39 CET/CEST



Lausanne, le 2 décembre 2022 – Le Groupe Vaudoise Assurances est partenaire du concours « Prêt ? Partez, Pitch ! » de l’association GENILEM, dont la finale s’est déroulée le 1er décembre 2022 à Genève. Genius Loci est l’heureux lauréat de cette édition et sera soutenu durant une année par la Compagnie. Grâce à un mentorat ciblé, la Vaudoise accompagnera la jeune pousse en proposant partage de connaissances et de savoir-faire pour bien développer son entreprise. « Prêt ? Partez, Pitch ! » est le concours qui soutient les entrepreneurs innovants de demain. Organisé par GENILEM, dont la mission est d’accompagner la création de jeunes entreprises dans différents domaines d’activités dans les cantons de Vaud et de Genève, la startup Genius Loci a remporté le prix GENILEM d’une valeur de CHF 30’000.- face à six autres finalistes.



Une alternative moderne aux panneaux touristiques



Genius Loci, l’esprit du lieu en latin, revalorise le patrimoine local souvent oublié grâce à un système de médailles connectées et la participation des citoyens et des citoyennes. La jeune entreprise vaudoise bénéficiera pour la prochaine année d’un coaching stratégique et opérationnel offert par GENILEM ainsi que d’un mentoring spécifique par les expertes et experts de la Vaudoise Assurances. L’entreprise en phase de démarrage pourra ainsi profiter de cette année pour renforcer son positionnement et profiter d’un accompagnement ciblé afin d’accélérer son développement sur le marché. « Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de soutenir la vigueur entrepreneuriale de toute une région », indique Cédric Jayet, agent général au Siège de la Vaudoise.



Site de la startup Genius Loci



Site du concours « Prêt ? Partez, Pitch ! »



Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.

Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

