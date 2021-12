Le Groupe Vaudoise renforce ses activités dans le secteur immobilier en prenant une participation stratégique dans SEG Suisse Estate Group SA

Lausanne, le 16 décembre 2021 - Le Groupe Vaudoise, via sa filiale Vaudoise Asset Management, prend une participation stratégique de 20 % dans la holding SEG Suisse Estate Group SA, dont la filiale Procimmo SA gère 3.5 milliards de francs d'actifs immobiliers. Cet engagement renforce la position du Groupe Vaudoise sur un axe stratégique de développement déjà fort : la gestion d'actifs immobiliers en Suisse pour le compte de tiers. La complémentarité des portefeuilles de SEG et de la Vaudoise permet aux deux groupes de gagner en importance et d'accéder aux dossiers immobiliers les plus conséquents en Suisse.

Le Groupe Vaudoise s'engage à hauteur de 20 % dans le capital-actions de SEG Suisse Estate Group SA, holding fondée en 2016 et cotée à la Bourse de Berne, et de sa principale filiale Procimmo SA. Ce gestionnaire de placements collectifs de capitaux immobiliers agréé par la FINMA gère aujourd'hui 3.5 milliards de francs d'actifs immobiliers répartis entre une SICAV, cinq fonds de placement et une fondation. Collectivement, les principaux actionnaires de SEG Suisse Estate Group SA conservent la majorité des actions. La structure et la gestion opérationnelle de SEG et Procimmo restent inchangées. En s'associant ainsi à une des équipes de gestion immobilière indirecte les plus dynamiques de Suisse, le Groupe Vaudoise apporte ses connaissances du marché suisse et soutiendra SEG dans son développement futur et ses ambitions de croissance. Avec l'acquisition en 2017 de la société de gestion de fonds d'investissement Berninvest, le Groupe Vaudoise est aujourd'hui un acteur solide et crédible dans ce domaine. Demain, son investissement stratégique dans SEG permettra aux deux entités de gagner en importance et de générer des effets d'échelle lors de l'acquisition de projets immobiliers de tailles conséquentes en Suisse.

Jean-Daniel Laffely, CEO du Groupe Vaudoise : « Cette prise de participation s'inscrit pleinement dans notre stratégie de complémentarité de revenus et bénéfices. Elle nous permet de renforcer un axe stratégique de développement déjà fort : la gestion d'actifs immobiliers pour le compte de tiers. Nous accéderons ainsi à un segment de l'immobilier de niche et pourrons étendre notre présence géographique en Suisse. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec une équipe solide et active, et ainsi participer au développement de SEG ».

Arno Kneubühler, CEO et membre du Conseil d'administration de Procimmo SA : « Ce partenariat avec le Groupe Vaudoise marque une nouvelle étape qui renforce la croissance du groupe SEG et lui permet de consolider sa position de leader en tant qu'investisseur suisse dans le domaine de l'immobilier de niche ».

