Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres/Acquisition d'une société

Le Groupe Vaudoise reprend Epona et donne un nouveau souffle au leader suisse de l'assurance animalière



13.01.2022 / 07:00



Lausanne, le 13 janvier 2022 - Le Groupe Vaudoise prend une participation majoritaire dans Epona SA. Cet engagement vient conclure le rapprochement initié en juin 2021 entre les deux entités, visant à assurer la pérennité de la coopérative Epona. Sociétaire historique de cette entité, le Groupe Vaudoise veut donner un nouveau souffle au leader suisse de l'assurance animalière dans le respect de ses 120 ans d'histoire. Déjà propriétaire de l'assurance pour chiens et chats Animalia, le Groupe Vaudoise développe ainsi une stratégie multimarque. À l'avenir, Animalia et Epona resteront deux marques indépendantes avec chacune leurs spécificités. Le Groupe Vaudoise a pris une participation majoritaire dans Epona SA, société nouvellement créée à la suite du transfert des affaires d'assurances d'Epona Coopérative, validé par l'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) en décembre dernier. Ainsi, l'ensemble des polices d'assurance de la coopérative, ses collaboratrices et collaborateurs et tous ses engagements financiers, ont migré d'une entité à l'autre. Il s'agit de la dernière étape d'un rapprochement initié en juin 2021 entre Epona et le Groupe Vaudoise, sociétaire historique de la coopérative. Partenaire aux racines mutualistes, au fort ancrage local, le Groupe Vaudoise veut ainsi donner un nouveau souffle à Epona dans le respect de ses 120 ans d'histoire. Propriétaire depuis 2016 d'Animalia, assurance spécialisée dans la couverture maladie et accidents des chiens et chats, le Groupe Vaudoise développe ainsi une stratégie multimarque dans le domaine de l'assurance animalière. À l'avenir, les deux marques fortes Animalia et Epona resteront indépendantes avec chacune leurs spécificités. Elles conserveront leur propre équipe dirigeante et poursuivront leur propre stratégie commerciale. Jean-Daniel Laffely, CEO du Groupe Vaudoise : « Notre compagnie et Epona ont les mêmes origines mutualistes. Ce lien a certainement conforté notre décision d'investir, mais Epona possède surtout, comme Animalia, un potentiel dans un marché qui, en comparaison internationale, n'est pas encore arrivé à maturité. Nous nous réjouissons de pouvoir soutenir l'équipe en place pour aller chercher cette croissance. » Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d'information :

Patrick Matthey, responsable de la Communication institutionnelle, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.

