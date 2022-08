Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Mentorat : la Vaudoise soutient le développement de la start-up ProSeed



24.08.2022 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, le 24 août 2022 – Grâce à son projet novateur qui valorise les protéines de drèche de malt, la start-up ProSeed a remporté le concours «Prêt ? Partez, pitch !» lancé par l’association GENILEM. Le Groupe Vaudoise Assurances soutient cette jeune pousse par le biais d’un programme de mentorat. L’objectif ? Aider l’entreprise à grandir en partageant connaissances et savoir-faire. Après avoir remporté le prix GENILEM lors de la finale du concours «Prêt? Partez, Pitch!», la start-up romande ProSeed a bénéficié d’un programme de mentorat mis sur pied par le Groupe Vaudoise Assurances. La jeune entreprise, qui fabrique des protéines végétales durables issues du brassage de la bière, dispose des conseils des expertes et experts du Groupe Vaudoise pour lancer son produit sur le marché. «C’est très intéressant de pouvoir échanger sur différents sujets tels que le marketing, la communication, les finances et les aspects juridiques», souligne Mateo Aerny, l’un des fondateurs de la start-up. Cette démarche s'inscrit en phase avec les valeurs du Groupe Vaudoise et contribue à la vigueur entrepreneuriale de la région.



Donner une seconde vie aux aliments

ProSeed contribue à rendre le système alimentaire plus durable en produisant de nouveaux ingrédients de qualité et en réduisant le gaspillage. Son défi : valoriser les plus de 80’000 tonnes de résidus de malte d’orge issues du brassage de la bière. Au moyen de son approche circulaire, la start-up crée de nouveaux ingrédients sans aucune terre à cultiver. «La drèche de malt contient encore naturellement 20 % de protéines. Grâce à notre processus, notre ingrédient peut se substituer à une partie de la farine», explique Giulia Lécureux, cofondatrice de ProSeed. Produit localement, cet ingrédient est riche en protéines, en fibres et pauvre en glucides. Il peut être intégré dans diverses recettes, comme la fabrication du pain, tout en conservant sa qualité nutritionnelle et sa saveur.



