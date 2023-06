Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Satisfaction client 2023 : première place pour la Vaudoise dans la catégorie assurance automobile



27.06.2023 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, le 26 juin 2023 – Le Groupe Vaudoise Assurances a obtenu deux excellentes notes de comparis.ch (5,5 / 6) et de bonus.ch (5,4 / 6), figurant ainsi en tête du classement des enquêtes de satisfaction 2023 dans la catégorie des véhicules à moteur. Ce résultat témoigne de l’engagement constant et proactif de la Compagnie dans ce secteur d’assurance. Depuis 2015, le Groupe Vaudoise Assurances fait partie du top 3 des meilleurs assureurs véhicules à moteur et ménage/RC privée selon les enquêtes de satisfaction de comparis.ch et bonus.ch, deux références reconnues dans le secteur de l’assurance en Suisse. Leurs classements annuels sont basés sur des critères rigoureux tels que le rapport qualité-prix, la clarté des informations transmises, la gestion des sinistres, le service à la clientèle et la satisfaction client.



La Vaudoise en tête du classement

Dans le sondage de comparis.ch, la Vaudoise Assurances se hisse en tête du classement en obtenant une note de 5,5 sur 6 pour l’assurance automobile. Par ailleurs, la Compagnie obtient également la note de 5,4 sur 6 de la satisfaction client selon le sondage réalisé par bonus.ch. Elle compte parmi les assurances automobiles les plus appréciées du pays.



En matière d’assurance ménage et responsabilité civile privée, la Vaudoise reste sur le podium avec une belle deuxième place grâce à une moyenne de 5,3 sur 6 auprès de comparis.ch et bonus.ch.



Ces excellentes notes traduisent la proactivité des collaboratrices et collaborateurs du Groupe afin de satisfaire ses clientes et clients et de les accompagner dans chaque étape de leur vie. La Vaudoise exerce son métier d’assureur au travers d’une approche humaine et personnalisée, en adéquation avec ses valeurs. La Compagnie place ses assurées et assurés au cœur de son métier et de ses engagements afin de devenir l’assureur préféré en Suisse.



Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d’information :

Valérie Beauverd, spécialiste en communication et relations médias, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie près de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines coopératives, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2023, ce sont ainsi CHF 43 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

