EQS Group-News: Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Satisfaction clients 2021 : la Vaudoise, parmi les meilleurs assureurs de Suisse



26.08.2021 / 09:00



Lausanne, le 26.08.2021 - La Vaudoise Assurances s'est une nouvelle fois hissée sur le podium des meilleurs assureurs ménage / RC privée et véhicules à moteur du pays selon les enquêtes de satisfaction 2021 de Comparis.ch et bonus.ch. Ces deux distinctions s'inscrivent pleinement dans la vision stratégique de la Compagnie et récompensent le très haut niveau d'engagement des collaborateurs afin d'offrir la meilleure qualité de service et de conseil à ses clients. La Vaudoise décroche la première place de l'enquête de bonus.ch sur les assurances véhicules à moteur avec la meilleure note générale (5,4) et celle dévolue au service clients (5,6). Au terme de l'enquête de Comparis sur les assurances véhicules à moteur et ménage / RC privée, la Vaudoise décroche la médaille d'argent de la satisfaction client, à seulement 0,2 point de la première marche du podium. Menées chaque année auprès d'un large panel d'assurés, ces enquêtes indépendantes permettent d'évaluer la satisfaction des assurés selon de nombreux critères comme la compétence et la disponibilité des collaborateurs, la clarté et la lisibilité des informations à la clientèle, le rapport prix-prestations ou encore la gestion des sinistres. La satisfaction de nos clients, l'essence de notre métier

En référence à son identité mutualiste, la Vaudoise exerce son métier d'assureur au travers d'une approche humaine et personnalisée, en adéquation avec ses valeurs, Proches, Fiables et Humains. Avec pour ambition d'être numéro 1 de la satisfaction client, elle place ses assurés au c?ur de son métier et de ses engagements. Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.

Pour tout complément d'information :

Carole Morgenthaler, porte-parole, Vaudoise Assurances, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.

