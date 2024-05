En achetant une maison ou un appartement, vous faites le bon choix. Devenir propriétaire vous donne la liberté de rénover et agencer votre espace de vie comme vous l'entendez, de réduire vos dépenses en comparaison avec la location et de bénéficier d'avantages fiscaux conséquents. Bien plus, votre achat est un investissement d'avenir. Non seulement votre logement vous appartient et vous disposez d'un patrimoine à léguer aux prochaines générations, mais vous mettez également à profit l'argent que vous avez épargné jusqu'à présent - sans vous compliquer la vie, sans besoin d'y connaître quoi que ce soit aux placements financiers.

