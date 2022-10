Vaudoise Assurances Holding SA annonce un rachat d’actions

Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Rachat d’actions

Lausanne, le 31 octobre 2022 – Vaudoise Assurances Holding SA informe ses investisseurs qu’elle lance un programme de rachat d’actions VAHN à prix fixe afin d’offrir de la liquidité supplémentaire aux actionnaires désireux de vendre à des conditions proches du marché. Le prix a été fixé à CHF 402.- par action nominative B, ce qui correspond à une prime de 2,81 % par rapport au cours de clôture du 28 octobre 2022 et de 1,29 % par rapport au cours moyen des cinq derniers jours de négoce (SIX Swiss Exchange). Le nombre maximal est limité à 100'000 actions nominatives B (correspondant à 3,33 % du capital et 0,91 % des droits de vote), à racheter sur la période d’offre qui s’étendra du 2 novembre au 16 novembre 2022 (12h00 CET).



Vaudoise Assurances Holding SA rachète les actions nominatives B en vue d’une détention en actions propres pour une durée minimale de six ans à compter de la date de rachat ou d’une réduction de capital. Elles seront annulées fiscalement dès le rachat opéré, dont les conséquences sur l’impôt anticipé et les impôts directs sont décrites dans la notice disponible sur le site internet.



Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d’information :

Christoph Borgmann, Chief Financial Officer (CFO), 021 618 86 88 ou investor@vaudoise.ch. Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2022, ce sont ainsi CHF 36 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

