Vaudoise Assurances Holding SA : départ de Jan Ellerbrock

Jan Ellerbrock, 45 ans, a été engagé à la Vaudoise en qualité de Chief Transformation Officer et directeur du département IT et Transformation digitale en septembre 2018.

Après avoir établi la stratégie digitale de l'entreprise, renforcé les équipes et lancé les programmes de transformation, Jan Ellerbrock quitte l'entreprise d'un commun accord avec la Vaudoise.

Les projets pilotés par Jan participeront fortement au renforcement de la qualité de l'expérience client et à l'efficacité opérationnelle de la Compagnie.

La Direction et le Conseil le remercient de son importante contribution et lui souhaitent plein succès pour la suite de sa carrière.

