Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Vaudoise Assurances Holding SA : les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d’administration et élisent Nathalie Bourquenoud en qualité d’administratrice



08.05.2023 / 18:30 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Lausanne, le 8 mai 2023 – Lors de la 33e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA qui s’est tenue aujourd’hui à Lausanne, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration et ont élu Nathalie Bourquenoud en qualité d’administratrice. Elle succède à Chantal Balet Emery, dont le mandat se termine après vingt-deux années passées au sein du Conseil d’administration du Groupe Vaudoise Assurances. Les actionnaires de Vaudoise Assurances Holding SA ont approuvé l’élection de Nathalie Bourquenoud en qualité d’administratrice. Âgée de 52 ans, elle est au bénéfice d’une formation en comptabilité, complétée par des formations en finance et en management. De 1995 à 2004, elle dirige la Banque Raiffeisen du Haut-Lac avant de rejoindre le Groupe à Saint-Gall en tant que responsable de projets. Pendant deux ans, Nathalie Bourquenoud dirige le département Finances & Controlling de PostLogistics SA. De 2014 à 2021, elle devient membre du Comité directeur de la Mobilière, où elle refond complètement l’environnement de travail de la société d’assurances. En 2022, elle crée Bourquenoud Consulting et Oxadi AG et se concentre désormais sur ces deux activités entrepreneuriales. Elle est également administratrice de Chocolats Camille Bloch SA.



Nathalie Bourquenoud remplace Chantal Balet Emery, dont le mandat prend fin en raison de l’atteinte de la limite d’âge prévue par le règlement du Groupe. Lors de l’Assemblée générale, le président du Conseil d’administration Philippe Hebeisen a salué l’engagement de Chantal Balet Emery au cours de ses vingt-deux années en tant qu’administratrice.



Dividende

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2022 ainsi que l’attribution d’un dividende de CHF 20.– par action nominative B et de CHF 0.30 par action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 12 mai 2023. Ils ont également approuvé le rapport sur les rémunérations (vote consultatif).



Renforcement des capitaux propres

L'Assemblée a donné décharge au Conseil d'administration et s'est prononcée en faveur du renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de CHF 17 millions aux réserves libres issues du bénéfice.



Modifications statutaires

Les actionnaires ont approuvé les modifications statutaires visant à mettre les statuts en conformité avec le nouveau droit de la société anonyme. Ils ont notamment approuvé la possibilité d’organiser une assemblée générale virtuelle. Comme indiqué par le Conseil d’administration, il s’agit-là d’une possibilité que le Conseil se réserve en cas de situation particulière.



Réélections et élections au Conseil d'administration et au Comité de rémunérations

M. Philippe Hebeisen a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration. Mme Eftychia Fischer ainsi que MM. Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel, Cédric Moret et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité d'administrateurs. Mme Nathalie Bourquenoud a été élue en tant qu’administratrice.



Messieurs Cédric Moret et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de membres du Comité de rémunérations. Quant à Madame Nathalie Bourquenoud, elle a été élue au sein de ce même comité pour un an également.



Vote sur les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2023 à l'Assemblée générale 2024, ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres du Comité de direction pour l’exercice 2024.



Réélection du représentant indépendant et de l'organe de révision

Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Ernst & Young SA, Lausanne, a été réélu en qualité d'organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un mandat d'un an.



Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d’information :

Valérie Beauverd, spécialiste en communication et relations médias, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie près de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines coopératives, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2023, ce sont ainsi CHF 43 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

Fin du communiqué ad hoc