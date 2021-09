Vaudoise Assurances : Le Groupe Vaudoise primé pour l'esthétisme de son rapport annuel

EQS Group-News: Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Le Groupe Vaudoise primé pour l'esthétisme de son rapport annuel



22.09.2021 / 11:30



Lausanne, le 22 septembre 2021 - Le Groupe Vaudoise Assurances a remporté le prix du design le plus prometteur pour son rapport annuel 2020, décerné lors de la cérémonie du Schweizer Geschäftsberichte-Rating, organisée par le HarbourClub le 21 septembre 2021 à Zurich. La Vaudoise est très fière d'avoir été primée pour l'esthétisme des versions imprimées et digitales de son rapport annuel 2020, conçu par l'agence lausannoise Essencedesign, qui a su mettre en scène avec élégance et poésie le virage durable de l'entreprise. Le rapport annuel 2020, qui présente la stratégie de durabilité du Groupe Vaudoise, met en valeur l'engagement de l'entreprise et le soin particulier apporté à concrétiser son virage durable. Pour sa version imprimée, la Vaudoise a choisi un papier recyclé certifié fsc(R) et une couverture en papier à graines à planter que ses collaborateurs, sociétaires et actionnaires ont par ailleurs pu tester. Le choix des couleurs a été volontairement limité et l'impression compensée au moyen d'un certificat myclimate. Des mandalas, composés de graines d'arbres savamment orchestrées, apportent au fil des pages des espaces de respiration teintés de poésie. Tout un symbole pour signifier que la Vaudoise a fait germer sa stratégie de durabilité. Un virage durable et digital

Pour la première fois, le Groupe Vaudoise a également réalisé un microsite web pour son rapport annuel. Le design se veut comme une continuité de la version imprimée, enrichie de nombreuses animations et de formats vidéo que permet une version online. La conception et la réalisation du design du rapport annuel 2020 reviennent à la talentueuse agence lausannoise Essendesign qui a su mettre en scène de manière élégante et poétique le virage durable de la Vaudoise. Décerné par le HarbourClub qui réunit 100 responsables de communication d'entreprise actifs au sein de sociétés suisses, le prix du Schweizer Geschäftsberichte-Rating récompense la fructueuse collaboration entre le Groupe Vaudoise et Essencedesign, également à l'origine du coffret de livres et du site web réalisés à l'occasion des 125 ans de l'entreprise en 2020.

Rapport annuel 2020 - version digitale Rapport annuel 2020 - commander une version imprimée Commander un coffret des 125 ans Harbour Club - Classement des rapports annuels (en allemand) Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.

Pour tout complément d'information :

Carole Morgenthaler, porte-parole, Vaudoise Assurances, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.

Fin du communiqué aux médias