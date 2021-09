Vaudoise Assurances : Le Groupe Vaudoise s'engage pour la mobilité de demain

EQS Group-Ad-hoc: Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Le Groupe Vaudoise s'engage pour la mobilité de demain



21.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Lausanne, le 21 septembre 2021 - En phase avec sa stratégie de durabilité, le Groupe Vaudoise Assurances participe au développement d'un modèle innovant dans la mobilité de demain en investissant dans la société MaaS Global. Pionnière dans le concept de Mobility as a Service, la société finlandaise lance ce jour son application Whim sur le marché suisse. Agrégateur de services de transports fournis par des partenaires régionaux, elle offre une solution de transport multimodal qui s'inscrit dans l'avenir de la mobilité. Au travers de cet engagement, le Groupe Vaudoise anticipe les changements de comportement de ses clients et utilisateurs, notamment les jeunes, et les accompagne vers la mobilité de demain. Assureur aux racines mutualistes et acteur important du marché des assurances suisses, le Groupe Vaudoise est sensible depuis longtemps à la thématique de la durabilité et s'engage depuis de nombreuses années en faveur d'initiatives durables, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Le Groupe a développé en 2020 sa stratégie de durabilité et publiera son premier rapport en la matière en 2022. En ligne avec cette stratégie de durabilité, le Groupe investit ainsi dans la société MaaS Global et son application Whim qui est lancée aujourd'hui sur le marché suisse. Le Groupe Vaudoise et MaaS Global vont ainsi développer des synergies avec un objectif : accompagner et soutenir les utilisateurs dans leurs déplacements au quotidien. L'analyse des changements de comportement en la matière permettra également au Groupe Vaudoise de développer des produits d'assurance en adéquation avec les besoins futurs en termes de mobilité.



Whim : d'un point A à un point B avec rapidité et en toute écoresponsabilité

Whim est la première solution complète Mobility as a Service disponible sur le marché helvétique. Planificateur d'itinéraire intégré et pratique, elle indique le meilleur moyen, le plus rapide et le plus écologique, d'aller d'un point A à un point B. En effet, elle réunit et compose avec tous les services de transport urbain, permettant aux utilisateurs de se déplacer où et quand ils le souhaitent avec les transports publics, les taxis, les vélos, les trottinettes électriques, les voitures et d'autres options. L'offre inclut l'achat d'un trajet unique, et bientôt aussi un abonnement mensuel. Whim est actuellement disponible en Autriche, Belgique, Finlande, au Japon, Royaume-Uni et désormais aussi en Suisse. Les utilisatrices et utilisateurs de Whim ont à ce jour effectué plus de 18 millions de trajets. Découvrez l'application Whim.

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. Pour tout complément d'information

Patrick Matthey, Responsable de la Communication Institutionnelle, 021 618 82 18 pmatthey@vaudoise.ch

Stefan Schürmann, Head of Corporate Development & M&A, 021 618 85 92 sschuermann@vaudoise.ch

Johanna Sippo, Head of Communications MaaS Global, johanna.sippo@maas.global Stratégie de durabilité du Groupe Vaudoise Membre fondateur de la Fondation suisse pour le Climat

Signataire de l'initiative CEO4Climate

Signataire des Principes d'Investissement Responsables des Nations Unies (UNPRI)

Le Groupe Vaudoise est doté d'une stratégie de placement durable qui vise à réduire l'impact négatif de ses investissements et à augmenter leur impact positif. Aujourd'hui, 80 % de ses investissements sont composés de placements durables

Ses biens immobiliers sont construits et gérés selon des normes environnementales exigeantes afin de réduire les émissions des gaz à effet de serre de son portefeuille immobilier

Le Groupe effectue des investissements d'impact avec l'intention de générer, en plus du rendement financier, une incidence sociale et environnementale positive, à l'image notamment de ses investissements dans des fonds d'infrastructure liés à la transition énergétique Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.

Fin du communiqué ad hoc