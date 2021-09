Vaudoise Assurances : Le Groupe Vaudoise s'engage pour la mobilité de demain

Assureur aux racines mutualistes et acteur important du marché des assurances suisses, le Groupe Vaudoise est sensible depuis longtemps à la thématique de la durabilité et s'engage depuis de nombreuses années en faveur d'initiatives durables, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Le Groupe a développé en 2020 sa stratégie de durabilité et publiera son premier rapport en la matière en 2022. En ligne avec cette stratégie de durabilité, le Groupe investit ainsi dans la société MaaS Global et son application Whim qui est lancée aujourd'hui sur le marché suisse. Le Groupe Vaudoise et MaaS Global vont ainsi développer des synergies avec un objectif : accompagner et soutenir les utilisateurs dans leurs déplacements au quotidien. L'analyse des changements de comportement en la matière permettra également au Groupe Vaudoise de développer des produits d'assurance en adéquation avec les besoins futurs en termes de mobilité.

Whim : d'un point A à un point B avec rapidité et en toute écoresponsabilité

Whim est la première solution complète Mobility as a Service disponible sur le marché helvétique. Planificateur d'itinéraire intégré et pratique, elle indique le meilleur moyen, le plus rapide et le plus écologique, d'aller d'un point A à un point B. En effet, elle réunit et compose avec tous les services de transport urbain, permettant aux utilisateurs de se déplacer où et quand ils le souhaitent avec les transports publics, les taxis, les vélos, les trottinettes électriques, les voitures et d'autres options. L'offre inclut l'achat d'un trajet unique, et bientôt aussi un abonnement mensuel. Whim est actuellement disponible en Autriche, Belgique, Finlande, au Japon, Royaume-Uni et désormais aussi en Suisse. Les utilisatrices et utilisateurs de Whim ont à ce jour effectué plus de 18 millions de trajets.

