Vaudoise Assurances : Le Groupe Vaudoise s'engage pour la relève du tennis suisse

Dès janvier 2022, le Grou pe Vaudoise deviendra pour trois ans le partenaire principal de la relève de Swiss Tennis. L'assureur suisse s'engagera pour l'ensemble des événements de tennis dédiés aux enfants et adolescents de 5 à 18 ans en y associant son nom ; Vaudoise Kids Tennis, Vaudoise Team Cup, Vaudoise Junior Cup, Vaudoise Junior Interclub et Vaudoise Junior Champion Trophy. Par ailleurs, le Groupe Vaudoise sera aussi Tie Sponsor des rencontres de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup qui se disputeront en Suisse. Le Groupe Vaudoise est déjà actif dans le monde du tennis depuis janvier 2021 comme partenaire de GotCourts, une des plus grandes communautés de joueurs de tennis en Suisse. Par ces engagements, le Groupe Vaudoise veut contribuer à l'évolution du tennis suisse et inscrit de manière durable son soutien aux jeunes joueuses et joueurs de tennis du pays.

Soutien direct au grand espoir du tennis suisse: Dominic Stricker

Vainqueur du tournoi junior de Roland Garros, en simple et en double, en 2020. Il a 19 ans. Il est bernois. Mesure 1 mètre 83. Gaucher. Il a remporté cet été son premier titre en double sur le circuit ATP à Gstaad à l'âge de 18 ans. Il est ainsi devenu le plus jeune champion du tournoi, dépassant Roger Federer, qui a remporté son premier tournoi en double à 19 ans. Dominic Stricker sera désormais soutenu dans sa carrière par le Groupe Vaudoise dès janvier 2022, pour trois ans. L'assureur suisse soutiendra également une jeune joueuse, étoile montante du tennis helvétique, dont le nom sera dévoilé prochainement.

Jean-Daniel Laffely, CEO du Groupe Vaudoise : « La Vaudoise se positionne depuis de nombreuses années comme un partenaire solide et à l'écoute dans le cadre de ses actions de sponsoring. Avec cet engagement fort dans la relève de Swiss Tennis, le Groupe Vaudoise investit dans le développement sportif régional et national. Après avoir pu compter sur Stan Wawrinka dans le cadre de la campagne des 125 ans de l'entreprise en 2020, le choix du tennis s'inscrit ainsi dans la continuité pour le Groupe Vaudoise ».

René Stambach, Président de Swiss Tennis : Swiss Tennis s'engage depuis 125 ans pour le développement et la promotion du tennis en Suisse et a pu célébrer à plusieurs reprises de grands succès dans ce domaine. Nous sommes très heureux que la Vaudoise s'engage à soutenir les jeunes talents avec et pour nous sur le long terme, ce qui nous aidera à développer encore davantage nos programmes de soutien de manière durable. »

Site officiel de Dominic Stricker.