La durabilité à la Vaudoise en 2023

Cette section présente de manière synthétique les grandes lignes de notre stratégie de durabilité. Elle expose les principales avancées réalisées en 2023 en lien avec nos objectifs. Comme le démontre ce présent rapport, la Vaudoise s'engage résolument dans le domaine de la durabilité et, en particulier, sur plusieurs axes et thèmes qui sont stratégiques pour notre secteur et notre entreprise. Dans les prochaines années, afin de répondre à des enjeux environnementaux et sociaux de plus en plus importants, nous allons poursuivre nos actions et renforcer notre engagement qui s'inscrivent dans la culture de la Vaudoise.

Heures de formation supplémentaires suivies par les collaboratrices et collaborateurs par rapport à 2022

Réduction de la consommation énergétique au sein de la Vaudoise par rapport à 2022

Taux de satisfaction des collaboratrices et des collaborateurs

Journées de volontariat

Objectif de réduction de l'empreinte carbone liée aux propres opérations d'ici à 2030

Volontaires réunis pour soutenir des associations locales et nationales à but social et/ou environnemental

par employé à temps plein (ETP)

collaboratrices et collaborateurs du Siège et des agences

Stratégie de durabilité

Fondée sur des principes mutualistes, la Vaudoise a inscrit la durabilité au cœur de ses activités dès sa création en 1895. Le but des premiers adhérents cotisants était en effet de s'assurer les uns et les autres, tout en garantissant un système de redistribution équitable. Ce système d'assurance solidaire et coopé-ratif a donc permis de planter la graine de la durabilité au sein de notre Compagnie.

La Vaudoise s'engage en faveur du développement durable avec l'ambition suivante:

Nous permettons à nos clientes et clients de vivre sereinement en les protégeant contre les conséquences économiques de risques qu'ils ne peuvent assumer. Au travers de nos différents rôles et responsabilités, nous contribuons à une société suisse durable.

Mutualité

Conscients des effets de nos activités d'investissement, nous réduisons leur impact négatif et augmentons leur

impact positif.

Grâce à notre structure mutualiste, nous développons nos solutions dans une perspective à long terme et dans l'intérêt de nos clientes et clients et de nos parties prenantes.

L'assurance d'une relation basée sur la confiance

Le cœur de métier de la Vaudoise consiste à conseiller et à offrir aux particuliers, aux indépendants ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, en Suisse et au Liechtenstein, des solutions complètes en matière d'assurance, de prévoyance et d'hypothèques.

De nature coopérative, nous poursuivons une crois-sance dynamique et rentable dans notre cœur de métier et dans des activités complémentaires au profit de notre clientèle, de nos sociétaires, de nos actionnaires, de nos collaboratrices et collabora-teurs. De plus, nous inscrivons la durabilité dans nos métiers, offres et services.

Le Groupe Vaudoise est propriété de Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, qui détient directe-ment et indirectement les sociétés opérationnelles du Groupe.

Notre chaîne de valeur en dix points

La chaîne de valeur de la Vaudoise est celle d'un assu- reur dont le cœur de métier est d'assumer les risques qui pèsent sur ses preneurs d'assurance.

Nos valeurs

La Vaudoise dispose d'une stratégie d'entreprise, d'un Code de déontologie et d'un règlement du per-sonnel qui intègrent ses valeurs en adéquation avec sa vision et sa mission:

• Proches

• Fiables

• Humains

• Proactifs

Gouvernance autour de la durabilité

La Vaudoise dispose d'un Comité de pilotage (COPIL) chargé de la gestion et de la stratégie liées à la durabilité. Il s'agit du Comité de direction du Groupe. Dans l'objectif d'optimiser la structure organisationnelle de durabilité, des sponsors ont été nommés pour les différents piliers de la stratégie de durabilité. Ils assurent la mise en place des différents groupes de travail en fonction de nos quatre piliers stratégiques et de notre axe transverse.

Groupe de travail Durabilité (Content Owners)

Content management et reporting des thèmes matériels

Responsable Durabilité

Coordination et déploiement de la stratégie de durabilité

QUATRE PILIERS STRATÉGIQUES

Comité opérationnel Durabilité

Proposer et coordon-ner l'implémentation de la stratégie et du reporting de durabilité

ESG Risk Management

Veille législative ESG

Actions de communi-cation interne et externe

AXE TRANSVERSE

Gestion consciente des ressources et du climat

Énergie - Empreinte carbone - Achats durables

Stratégie construite autour d'enjeux matériels, identifiés en consultation avec les parties prenantes

Les axes de notre stratégie de durabilité ont été identifiés en 2020 lors de l'élaboration du premier rapport de la Vaudoise sur ce thème. Ceux-ci ont été déterminés sur la base d'entretiens réalisés avec nos parties prenantes, l'analyse de la concurrence, mais aussi en tenant compte des normes sectorielles, ainsi que des normes nationales et internationales en matière de durabilité. Cette approche nous a permis de définir clairement nos priorités.

Contribution aux Objectifs du développement durable

Pleinement conscients des enjeux actuels en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), nous avons intégré dans notre stratégie les Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 des Nations Unies sur lesquels nous considérons pouvoir apporter une contribution.

Principaux objectifs à l'horizon 2025

Thèmes

Objectifs

HorizonStatut

Assureur engagé

D'ici à 2025

Gestion des risques ESGCybersécurité et protection des donnéesPerformance économique

Produits et services

Nous évaluons les implications financières et réglementaires des évolutions liées aux mutations sociétales ainsi que les autres risques et opportunités associés. Nous révisons régulièrement les hypothèses sous-jacentes.

Aucune procédure initiée par les autorités concernant des atteintes à la confidentialité des données des clientes et clients.

Nous réduisons la proportion de collaboratrices et collaborateurs cliquant sur des liens douteux lors de campagnes de phishing internes.

Nous redistribuons une partie de notre bénéfice chaque année en faveur de nos clientes et clients.

Lors de l'élaboration et/ou du renouvellement de nos produits et solutions d'assurance, nous analysons l'opportunité d'intégrer une composante liée au développement durable, que cela soit au niveau d'une couverture ou d'un critère de souscription.

Aucun cas de non-conformité concernant l'information sur les produits par an.

100% de nos conseillères et conseillers sont formés selon les normes les plus récentes (p. ex. Cicero) et reçoivent une formation en matière de déontologie tous les trois ans.

Investisseur responsable

D'ici à 2025

Placements durables

Objectif atteint

100% des placements sont conformes à nos critères ESG.

Dans la mesure du possible, nous augmentons nos investissements à impact ESG positif à 5% de la valeur totale de nos placements.

Nous établissons un dialogue à long terme avec les entreprises à fort potentiel d'amélioration en matière de respect des critères ESG. Ceci est réalisé par le biais d'initiatives d'engagement collectif.

Nous exerçons nos droits de vote lors des assemblées générales des entreprises dans lesquelles nous détenons des actions.

Ce processus peut être délégué à des fournisseurs de services (Proxy Voting).

Nous réduisons l'empreinte carbone de notre portefeuille immobilier de 33 kg CO2/m2 en 2014 (début des mesures) à 22 kg CO2/m2 (-30%).

Nous réduisons l'empreinte carbone de nos portefeuilles d'actions et d'obligations.

Objectif partiellement atteintObjectif non atteint

Thèmes

Objectifs

HorizonStatut

Employeur motivant

D'ici à 2025

Environnement de travailDiversité et égalité des chancesÉducation et formation

Nous maintenons une satisfaction moyenne des collaboratrices et collaborateurs supérieure à 85%.

Nous visons un turnover inférieur à 10% par an.

L'ensemble des collaboratrices et collaborateurs est directement associé aux résultats de l'entreprise.

Au moins 75% des collaboratrices et collaborateurs qui le souhaitent reprennent leur travail au terme d'un congé parental, avec une charge de travail de 60% ou plus.

Nous augmentons le pourcentage de collaboratrices dans les postes de cadre.

Nos collaboratrices et collaborateurs ont l'opportunité de réduire leur temps de travail, quel que soit le niveau hiérarchique.

Nous renforçons le nombre d'actions de formation à destination des collaboratrices et collaborateurs.

Entreprise citoyenne

D'ici à 2025

Engagement socioculturel

Nous investissons chaque année une partie de notre bénéfice en faveur de notre engagement socioculturel.

Nous maintenons le nombre d'au moins 20 projets involvere par année.

Gestion consciente des ressources et du climat

D'ici à 2025

ÉnergieEmpreinte carboneAchats durables

Nous obtenons 100% de notre électricité à partir d'énergies renouvelables (y compris dans les agences).

Nous fixons un objectif de réduction des émissions de GES sur la base du bilan carbone 2022.

Nous augmentons les analyses des nouveaux fournisseurs à l'aide de critères sociaux et environnementaux.

Nous favorisons la part des dépenses auprès de fournisseurs locaux.

Objectif atteintObjectif partiellement atteintObjectif non atteint

Assureur engagé

Par son engagement, la Vaudoise met tout en œuvre pour gérer son activité de manière responsable vis-à-vis de la société et de l'environnement, dans le respect des principes éthiques. En assurant une gestion stricte des risques ESG, en garantissant la sécurité des données et en prenant des mesures pour se prémunir des cyberattaques, la Vaudoise présente des bases économiques solides et des produits et prestations fiables. Elle constitue également un interlocuteur compétent pour sa clientèle, ses partenaires commerciaux ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs.

Nos principaux enjeux

Gestion des risques ESG

Nous souhaitons être exemplaires dans la gestion des risques et l'intégration des critères ESG.

Cybersécurité et protection des données

Nous respectons la législation sur la protection des données et les règles de sécurité en vigueur.

Performance économique

Nous garantissons un développement de l'entreprise à long terme et appliquons une politique de redistribution des bénéfices cohérente vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes.

Produits et services

Nous informons nos clientes et clients de manière transparente et compréhensible sur nos produits et les aidons à prendre des décisions correspondant à leurs besoins.

Nous améliorons la durabilité de nos solutions d'assurance et de prévoyance lorsque cela est possible et nous adaptons nos couvertures à l'évolution des besoins de la société.

Nos actions en tant qu'assureur engagé

Gestion des risques ESG

Les changements climatiques et démographiques sont des risques qui entraînent une augmentation significative de la fréquence et du coût des sinistres. La Vaudoise a mis en place une gestion des risques qui prend en compte tous les risques ESG auxquels l'entreprise est exposée, mais également les impacts négatifs qu'elle produit sur l'environnement et la société.

Objectif

• Évaluer les implications financières et réglemen-taires des évolutions liées aux mutations sociétales ainsi que les risques et opportunités associés.

Mesures

Analyse et contrôle continu des risques

Évaluation semestrielle par le Risk Office des implica-tions financières et réglementaires pour l'entreprise des évolutions liées aux changements climatiques et aux mutations sociétales, ainsi que d'autres risques et opportunités associés.

Sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs

Promotion d'une culture de la gestion active des risques par le biais de séances d'information, d'une formation e-learning sur le Code de déontologie de l'entreprise et au travers de diverses actions de communication interne.

Gestion des risques financiers liés aux changements climatiques

Intégration des scénarios liés aux changements cli-matiques dans notre dispositif de gestion des risques.

Gestion des risques financiers liés aux changements démographiques

Processus de développement, de modification et de révision des produits et des tarifs permettant d'adapter en permanence les produits à l'évolution démographique de la société.

Cybersécurité et protection des données

Les relations commerciales reposent sur le profes-sionnalisme et la confiance, c'est pourquoi il est primordial pour la Vaudoise de garantir la sécurité des données et du système d'information pour ses parties prenantes.

Objectifs

• Éviter toute procédure initiée par les autorités à l'encontre de la Compagnie concernant des atteintes à la confidentialité des données des clientes et clients.

• Réduire la proportion de clics sur des liens douteux lors de campagnes de phishing internes.

Mesures

Formation

Formation e-learning obligatoire sur le thème de la protection des données pour chaque nouvelle colla-boratrice et chaque nouveau collaborateur.

Campagnes de phishing

Huit campagnes organisées pour sensibiliser les col-laboratrices et collaborateurs face à ce risque.

Application OneTrust

Souscription à la licence de l'application OneTrust, logiciel de gestion de la protection des données.

Journée de la protection des données

Journée de sensibilisation célébrée chaque année, le 28 janvier.

Gestion des risques de cybersécurité

Analyse des risques liés à la cybersécurité effectuée formellement deux fois par an.

Détection préventive

Exercices de gestion de crise simulant une cybe-rattaque pour s'entraîner et identifier les zones d'amélioration. Organisation de tests d'intrusion afin de déceler d'éventuelles failles.

Indicateur

Pas d'indicateur pour l'instant pour mesurer les coûts des mesures de mitigation et de réduction des risques financiers spécifiquement liés aux change-ments climatiques.

Indicateur

Nombre de procédures initiées par les autorités à l'encontre de la Vaudoise: zéro depuis 2020.

Performance économique

La Vaudoise partage une partie de ses bénéfices avec ses parties prenantes. Son chiffre d'affaires en 2023 a augmenté de 3,3 % à CHF 1,4 milliard. Le bénéfice net consolidé atteint CHF 132,5 millions.

Objectifs

• Poursuivre notre engagement en faveur de la durabilité dans le cadre de la performance éco-nomique.

• Appliquer une politique de redistribution des béné- fices cohérente vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes.

Mesures et indicateurs

Pour les collaborateurs et collaboratrices

Prime de CHF 600.- pour chaque personne avec un contrat à durée indéterminée.

Pour les clientes et clients

Depuis 2011, partage d'une partie des bénéfices avec les assurées et assurés sous forme de rétrocession des primes. Pour les assurances non-vie, le montant de la redistribution a atteint un total de CHF 37 millions pour la période 2024-2025.

Produits et services

La Vaudoise améliore la durabilité de ses solutions d'assurance et de prévoyance et adapte sa couver-ture d'assurance afin de répondre aux besoins en constante évolution de la société.

Objectifs

• Intégrer une composante liée au développement durable (couverture ou critère de souscription) lors de l'élaboration et/ou du renouvellement de nos produits et solutions d'assurance.

• Éviter toute non-conformité concernant l'infor-mation sur les produits.

• Former 100% de nos conseillères et conseillers selon les normes les plus récentes (p. ex. Cicero) et en matière de déontologie tous les trois ans.

Mesures Assurance non-vie

• Incitations financières pour passer à des produits innovants tels que des véhicules moins polluants.

• Incitation à réparer plutôt qu'à remplacer dans le cadre du règlement des sinistres.

• Drive-in régionaux permettant une estimation et une prise en charge rapide des dégâts générés par les intempéries de l'été 2023.

Assurance vie individuelle

Promotion active de l'innovation et intégration de fonds de placement intégrant des critères de dura-bilité dans les assurances vie individuelle.

Sensibilisation aux nouveaux risques Sensibilisation de la clientèle aux nouveaux risques tels que la protection des données et les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques.

Indicateurs

• Intégration de critères de durabilité dans 100% des produits et solutions d'assurance.

• Formation à la norme Cicero pour 77% des conseil-lères et conseillers en 2023 et le reste début 2024.

• Aucun cas de non-conformité aux réglementations rapporté (avertissement, amende et pénalité inclus) sur nos produits et services.

