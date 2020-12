Vaudoise Assurances : Stanislas Bressange rejoint le comité de direction en qualité de Chief Transformation Officer

Agé de 53 ans, en couple et père de deux enfants, Stanislas Bressange est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École internationale des sciences du traitement de l'information de Paris, complété par une formation de management de l'IESE à Barcelone.

Après avoir exercé les fonctions de Directeur de Projet au sein du Groupe Spie Batignolles en France et aux États-Unis, Stanislas Bressange intègre le groupe Henkel en 1996 en tant que Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage pour les activités commerciale, marketing et logistique. En 2000, il en devient Directeur des Systèmes d'Information pour la France, le Moyen-Orient et l'Afrique. En 2004, il rejoint le groupe Business Objects en tant que Directeur des Systèmes d'Information pour l'Europe et l'Asie et prend également en charge les activités de fusions/acquisitions.

Il intègre le monde de l'assurance en 2009 à Paris en tant que Directeur de l'Organisation, de la Stratégie des Systèmes d'Information et du Plan de Transformation de La Mutuelle Générale. Il est nommé Directeur des Opérations en 2011 puis Directeur Général de 2013 à 2017.

Depuis 2018, il est Senior Advisor au sein des cabinets de conseil franco-suisse Acadys et français Topics où il apporte son expertise managériale, métier et digitale.

« Architecte de la transformation d'entreprise animé par une forte orientation clients, Stanislas Bressange partage les valeurs de notre Groupe. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de notre comité de direction et de lui confier la direction de la Transformation digitale et des Systèmes d'information de notre compagnie» commente Jean-Daniel Laffely, CEO.

