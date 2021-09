Vaudoise Assurances : Très bon résultat semestriel pour le Groupe Vaudoise Assurances

EQS Group-Ad-hoc: Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Rapport intermédiaire

Très bon résultat semestriel pour le Groupe Vaudoise Assurances



02.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Lausanne, le 2 septembre 2021 - Au premier semestre 2021, le Groupe Vaudoise Assurances a réalisé un bénéfice net de CHF 65,2 millions (+7,1 %), en hausse de CHF 4,3 millions par rapport à l'année précédente. La charge de sinistres brute augmente légèrement de CHF 317,8 millions à CHF 323,1 millions, en corrélation avec la croissance de primes et en raison des événements de grêle survenus en juin. Le chiffre d'affaires présente une évolution réjouissante de 5,2 % par rapport au premier semestre 2020 pour s'inscrire à CHF 864,4 millions. Dans les affaires d'assurances, la progression des affaires non-vie s'élève à 4,5 %. Les primes des affaires vie individuelle enregistrent une forte progression de 15,3 % par rapport au 30 juin 2020. « Au terme d'un premier semestre positif, malgré les récents événements naturels et la situation sanitaire, le Groupe Vaudoise réalise un très bon résultat semestriel qui confirme la pertinence et l'efficacité de sa stratégie mutualiste ainsi que de son modèle d'affaires. Le haut niveau d'engagement de nos collaboratrices et collaborateurs, la solidité de notre portefeuille et l'excellente qualité de nos services sont particulièrement appréciés de nos clients. Par ailleurs, cette année encore, les enquêtes de comparis.ch et bonus.ch nous placent sur le podium des meilleurs assureurs du pays concernant la satisfaction clients, tandis que la Compagnie prépare la publication de son premier rapport de durabilité en 2022. Dans un marché de l'assurance qui se complexifie, la qualité constante de nos résultats nous permet de poursuivre avec confiance nos engagements en termes de développement du Groupe et de transformation digitale », commente Jean-Daniel Laffely, CEO. Les affaires non-vie en progression Dans le domaine des assurances non-vie, les primes émises nettes progressent de 4,5 % au terme de ce premier semestre. Les primes émises ont notamment enregistré une hausse importante de 5,2 % en Suisse alémanique. Les assurances Véhicules à moteur, qui représentent la branche la plus importante du portefeuille de la Vaudoise, sont en hausse de 3,2 %. Les assurances Choses enregistrent également une augmentation de 4,3 %. Dans un marché très concurrentiel, l'évolution de la branche Responsabilité civile est cependant négative. Les primes des assurances de Personnes non-vie enregistrent une belle croissance de 6,6 %. Cette progression, plus prononcée en Suisse alémanique, découle de l'adaptation de nos primes, de la conclusion d'affaires nouvelles ainsi que de la forte dynamique de nos courtiers d'agence. La charge de sinistres brute se situe à CHF 323,1 millions, en hausse de CHF 5,3 millions par rapport au 30 juin 2020, en corrélation avec la croissance de primes et en raison des événements de grêle survenus en juin dernier. Au 30 juin 2021, le coût net des événements de grêle se monte à CHF 26,0 millions, représentant environ 7'300 dossiers. Par conséquent, la sinistralité des branches d'assurances Véhicules à moteur augmente, tandis que celle des autres branches Patrimoine ainsi que celle des assurances de Personne non-vie recule par rapport à l'année précédente. Ainsi, la sinistralité des autres branches, associée aux bonis sur réserves antérieures, a plus que compensé les effets de la grêle. Le ratio combiné (rapport sinistres et frais sur primes) se situe à 92,8 % contre 94,2 % une année auparavant. Forte progression des assurances vie En assurances vie, l'encaissement des primes a bondi de 14,9 % au terme du premier semestre 2021. Le succès du produit SerenityPlan contribue en grande partie à cette progression dans les primes uniques. La dynamique favorable des nouveaux produits d'assurance vie risque pur (décès), lancés au premier semestre 2021, contribuent également à cette évolution. Résultat des placements en hausse Dans un environnement économique toujours influencé par la crise sanitaire, le Groupe a maintenu sa politique d'allocation d'actifs essentiellement basée sur les revenus fixes et l'immobilier. Au premier semestre 2021, la Vaudoise a augmenté son allocation en revenus variables et, dans une moindre mesure, a diminué celle en revenus fixes. Au cours des six premiers mois de l'exercice 2021, le volume de nos placements a augmenté de CHF 239,2 millions, pour atteindre CHF 7,8 milliards. Le rendement de nos placements non annualisé, selon le compte de résultat, s'élève à 1,2 % en 2021, identique à celui du premier semestre 2020. En valeur de marché, la performance des placements se situe à 2,0 % au 30 juin 2021, alors qu'elle était négative (-0,2 %) une année auparavant. Malgré les coûts élevés de la protection contre les fluctuations de cours des actions et des taux de change, cette évolution positive s'explique principalement par la très bonne tenue des marchés actions. Solidité financière : fonds propres à plus de CHF 2 milliards Au terme du premier semestre 2021, les fonds propres du Groupe s'élèvent à CHF 2,3 milliards, en hausse de 8,5 % (CHF 179,1 millions) par rapport à fin 2020. Cette évolution positive est essentiellement due aux bonnes performances des marchés boursiers qui impactent directement nos fonds propres. Le taux SST reste très solide à 317 % au 30 juin 2021, en hausse de 7 points par rapport à fin 2020. Perspectives Le résultat de ce premier semestre constitue une base solide pour entamer la seconde partie de l'année malgré les incertitudes liées au contexte économique et à la situation sanitaire. Le Groupe Vaudoise estime le coût net des événements naturels survenus tout au long de l'été, comprenant les événements de grêle et les inondations, à CHF 40 millions (10'000 cas annoncés), soit CHF 14 millions additionnels à ceux enregistrés dans les comptes semestriels 2021. Le résultat technique d'assurances, hors produits financiers, devrait se situer à un bon niveau. Le Groupe maintient également ses prévisions de croissance supérieure à 3 % dans les assurances non-vie pour 2021. http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/vaudoise-assurances/rapports-annuels-et-semestriels.html Renseignements Christoph Borgmann, CFO, est à disposition pour tout renseignement complémentaire par téléphone au 021 618 83 91 ou par email à l'adresse investor@vaudoise.ch. Chiffres clés consolidés (non audités) (en millions de CHF) Compte de profits et pertes 30.06.2021 30.06.2020 Chiffre d'affaires 864,4 821,9 Primes émises nettes Vaudoise Générale 781,2 747,6 Vaudoise Vie 42,2 36,6 Primes émises nettes d'assurances non-vie et vie 823,4 784,2 Frais généraux 159,1 144,8 Bénéfice de la période 65,2 60,9 Ratio combiné non-vie 92,8 % 94,2 % Rendement des placements au compte de profits et pertes

(non annualisé) 1,2 % 1,2 % Bilan 30.06.2021 31.12.2020 Provisions techniques (brutes) 5'905,7 5'648,2 Placements 7'808,5 7'515,3 Capitaux propres (avant répartition du bénéfice) 2'297,6 2'118,4 Rendement des capitaux propres (annualisé) 5,9 % 5,9 % Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.

