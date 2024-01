Vaudoise Assurances : départ au sein du Comité de direction

Vaudoise Assurances / Mot-clé(s) : Autres

Lausanne, le 25 janvier 2024 – Après avoir modernisé la politique des Ressources humaines et fortement contribué au développement de la marque employeur du Groupe, Karim Abdelatif, directeur du département des Ressources humaines (DRH), quitte la Compagnie. Karim Abdelatif a rejoint la Vaudoise Assurances en 2013. Durant les dix dernières années, il a su faire évoluer le département des Ressources humaines et la politique RH en mettant en valeur la marque employeur de la Vaudoise avec à la clé plusieurs distinctions tant au niveau romand que national.



Il quitte l’entreprise d’un commun accord avec la Vaudoise à la suite de divergences de vues quant à l’application de la stratégie d’entreprise.



Le Conseil d’administration et la Direction le remercient pour sa contribution au succès et à l’image du Groupe en lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière. Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.

Pour tout complément d’informations :

Valérie Beauverd, spécialiste en communication et relations médias, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch. Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l’assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie près de 1’800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines coopératives, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2023, ce sont ainsi CHF 43 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

