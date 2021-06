Vaudoise Assurances : L'avenir d'Epona s'écrit avec le soutien du Groupe Vaudoise

Lausanne, le 22 juin 2021 - La coopérative Epona, leader suisse dans l'assurance pour animaux, se trouve depuis 2018 dans une situation paradoxale : la très forte croissance de son portefeuille réduit sa marge de man?uvre financière au lieu de générer des profits. Pour revenir à une croissance rentable, elle a cherché le soutien d'un partenaire solide et expérimenté. Initialement, un accord avait été trouvé, et communiqué le 9 juin dernier, avec AXA Assurances SA. Finalement, c'est avec le Groupe Vaudoise, sociétaire historique de la coopérative, que les synergies assurant la pérennité d'Epona vont être mises en place.

La coopérative Epona, leader suisse de l'assurance animalière, a annoncé le 9 juin dernier un rapprochement avec AXA Assurances SA. Cette collaboration était soumise à certaines conditions, en particulier l'accord des sociétaires de la coopérative Epona qui se réuniront en Assemblée générale ordinaire le 29 juin prochain.

La convocation à cette Assemblée générale a conduit à des discussions entre sociétaires institutionnels d'Epona qui ont permis d'élaborer une solution alternative permettant d'atteindre les mêmes objectifs quant au maintien de la coopérative et de la marque Epona. C'est ainsi que les sociétaires institutionnels se sont approchés du Groupe Vaudoise, compagnie d'assurance aux racines mutualistes, sociétaire de longue date et partenaire d'Epona. Les synergies devant assurer la pérennité d'Epona vont être dès lors engagées entre les deux entités. Le Groupe Vaudoise a ainsi consenti à apporter son soutien financier à la coopérative afin qu'elle retrouve le chemin d'une croissance rentable. Devant cette situation nouvelle, AXA a également estimé que cette solution au fort ancrage local était la plus favorable pour l'avenir d'Epona, et a retiré son offre. Le Groupe Vaudoise et Epona se réjouissent ainsi de renforcer leur partenariat à l'avenir. Le leader suisse dans l'assurance pour animaux pourra compter sur un groupe solide financièrement et expérimenté afin d'assurer sa pérennité.



Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie plus de 1'650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2021, ce sont ainsi 40 millions qui sont redistribués.