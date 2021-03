Vaudoise Assurances : La Vaudoise et Valiant démarrent une collaboration dans le domaine hypothécaire

Lausanne, le 2 mars 2021 - La banque Valiant et la Vaudoise Assurances lancent un partenariat dans le domaine hypothécaire. En raison de la similarité de leur culture d'entreprise et de leur taille, les deux entreprises se complètent de manière idéale. Les PME et la clientèle privée sont les premières bénéficiaires de cette nouvelle collaboration.

Le 2 mars 2021, Valiant et la Vaudoise démarrent une collaboration dans le domaine hypothécaire. La Vaudoise conseille ses clientes et clients sur toutes les questions relatives au financement de biens d'habitation et souhaite satisfaire encore mieux leurs attentes en matière d'hypothèques. Désormais, les financements complexes sont directement transmis à Valiant et à ses spécialistes, afin de proposer une meilleure expérience client. Les deux entreprises se correspondent bien en raison de leur taille, de leur culture d'entreprise et de leur complémentarité géographique. Elles bâtiront un solide partenariat au service de la satisfaction de leur clientèle.

Grâce à cette collaboration, la Vaudoise complète son offre hypothécaire existante. Ainsi, les PME et la clientèle privée obtiennent un plus large choix de financement hypothécaire pour leurs entreprises et leurs projets. « Le partenariat avec Valiant nous offre la possibilité de proposer une gamme complète de solutions hypothécaires à nos clientes et clients », explique Jean-Daniel Laffely, CEO de la Vaudoise Assurances. « Je me réjouis de cette collaboration avec Valiant. »

Valiant conclut un nouveau partenariat et peut augmenter son volume d'affaires grâce aux excellentes capacités de distribution de la Vaudoise. « Je me réjouis de ce partenariat avec la Vaudoise, qui correspond tout à fait à Valiant », déclare Ewald Burgener, CEO de Valiant. « La Vaudoise et Valiant tirent parti de leurs synergies, ce qui nous offre des possibilités de développement supplémentaires. »

Pour tout complément d'information :

Carole Morgenthaler, porte-parole, Vaudoise Assurances, 021 618 82 46,media@vaudoise.ch

Simon Bickel, porte-parole, Banque Valiant, 031 320 96 18,medien@valiant.ch