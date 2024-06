Vaudoise Assurances Holding SA est une société holding basée en Suisse qui, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans la fourniture de services d'assurance multi-lignes. Les activités de la société englobent une gamme de services d'assurance et de gestion des risques fournis par le biais des opérations des filiales. Au 31 décembre 2012, sa gamme d'assurances couvrait les véhicules (39 %), les accidents et la maladie (11 %), l'incendie et divers (30 %), l'assurance-vie (15 %) ainsi que la responsabilité civile (5 %). Les principaux clients de la société sont les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les autorités locales, les sociétés et les entreprises nouvellement créées. Elle est détenue à 67,6% par la Mutuelle Vaudoise. Au 31 décembre 2012, Vaudoise Assurances Holding SA compte quatre filiales d'assurances détenues à 100%, dont Vaudoise Generale, Valorlife, Vaudoise Vie, ainsi que Brokervalor SA. La société détient également 22% du capital-actions de la société Orion, qui fournit des services d'assurance de protection juridique.