Vaudoise Assurances : Philippe Hebeisen sera proposé en qualité de président du Conseil d'administration pour succéder à Paul-André Sanglard

Lausanne, le 23 février 2021 - Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale 2021 de Vaudoise Assurances Holding SA d'élire Philippe Hebeisen en qualité de président du Conseil d'administration et successeur de Paul-André Sanglard. Les Assemblées générales se tiendront le 10 mai à huis clos en raison de la situation sanitaire. Les actionnaires et les sociétaires pourront y exercer leur droit de vote par correspondance ou par l'intermédiaire du représentant indépendant.

Paul-André Sanglard quittera la présidence du Groupe qu'il assume depuis 2009 en application des dispositions règlementaires. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de Vaudoise Assurances Holding SA d'élire Philippe Hebeisen, actuel administrateur et ancien CEO du Groupe, en qualité de président du Conseil d'administration. Les membres actuels du Conseil et du Comité de rémunérations sont candidats à leur propre réélection.

Philippe Hebeisen a étudié le droit à l'Université de Lausanne, où il a obtenu sa licence. D'abord secrétaire de l'Office suisse d'expansion commerciale, à Zurich, en 1983, il fait ses débuts dans le domaine des assurances en 1986 auprès de la Genevoise Assurances, où il exerce la fonction de secrétaire général, avant de devenir directeur du département Clientèle privée, dès 1992. Il rejoint la direction du Groupe Vaudoise Assurances en 1999 avec pour mission de créer le département Entreprises, avant de reprendre la tête du département Marketing & Réseaux, dès 2004. Il est nommé directeur général et CEO en 2009 et exerce cette fonction jusqu'en 2020. Il a été membre du Comité directeur de l'Association suisse d'assurance (ASA) et administrateur de Mapfre Re (Madrid) de 2009 à 2020 ainsi que d'Europ Assistance (Suisse) Holding SA de 2010 à 2020. Il est également membre du Comité d'economiesuisse depuis 2018. Par ailleurs, il préside le Conseil de fondation de l'Opéra de Lausanne, depuis 2017.

Assemblées générales 2021

En 2021, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et conformément à l'art. 27 de l'Ordonnance 3 Covid-19, les Assemblées générales auront lieu le 10 mai 2021 à huis clos. Les actionnaires et les sociétaires pourront prendre part au vote par correspondance ou par l'intermédiaire du représentant indépendant. Ils auront la possibilité de suivre les Assemblées en direct en streaming.

Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch.

Relations Médias

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch