Vaudoise investit dans le finlandais Maas Global

Zurich (awp) - L'assureur Vaudoise a pris une participation dans la société finlandaise Maas global. Cette dernière propose une application, Whim, agrégeant les services de transports fournis par des partenaires régionaux, a précisé mardi la société lausannoise. Aucun détail financier n'est communiqué.

L'application Whim, tout juste lancée sur le marché suisse, est un planificateur d'itinéraire indiquant le meilleur moyen, soit "le plus rapide et le plus écologique" de se rendre d'un point A à un point B. L'offre inclut l'achat d'un trajet unique, et bientôt aussi un abonnement mensuel.

La prise de participation est en ligne avec la stratégie de durabilité, précise Vaudoise dans son communiqué, dont le premier rapport sur le sujet doit sortir en 2022.

Les deux partenaires attendent des synergies de leur collaboration, étant donné que l'analyse des comportements en matière de transport permettra à l'assureur de "développer des produits d'assurance en adéquation avec les besoins futurs en termes de mobilité".

Whim est actuellement disponible en Autriche, Belgique, Finlande, au Japon, Royaume-Uni et désormais aussi en Suisse.

ol/fr