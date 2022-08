Vaudoise voit son bénéfice progresser au premier trimestre

Genève (awp) - Le groupe d'assurances Vaudoise a vu son bénéfice et son chiffre d'affaires progresser au premier semestre de l'exercice 2022. En dépit de cette évolution positive, la performance négative des marchés boursiers a pénalisé les fonds propres de la compagnie.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice consolidé net de Vaudoise a crû de 2,5% à 66,8 millions de francs suisses, selon un communiqué publié mercredi. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part amélioré de 7,1% à 926,2 millions.

Dans le domaine non-vie, qui reste le principal pilier de l'activité de Vaudoise, les primes brutes ont connu une progression de 6,5% à 860,5 millions de francs suisses, en tenant compte de l'activité d'Epona, filiale spécialisée dans les assurances pour animaux, acquise fin 2021. A périmètre constant, la croissance a été de 5,6%. Les primes ont par ailleurs crû de 10,6% en Suisse alémanique, où le groupe vaudois déploie également sa stratégie de développement.

Dans le secteur vie, les primes ont progressé de 19,4% à 51,7 millions, grâce à la refonte de la gamme de produits depuis trois ans, écrit la compagnie.

Le rendement non annualisé des placements a atteint 1,1% au premier semestre, contre 1,2% sur la même période un an plus tôt. La politique de placement est restée axée sur les revenus fixes et l'immobilier, indique Vaudoise. En raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'évolution négative des marchés boursiers, la performance s'est inscrite à -9,2% en valeur de marché.

Les fonds propres ont reculé de 8,4% à 2,2 milliards de francs suisses par rapport à fin 2021, essentiellement en raison des mauvaises performances des bourses. Le résultat du test de solvabilité SST est de 361%, un chiffre identique à celui enregistré au 30 juin 2021.

Le ratio combiné s'est légèrement dégradé à 94,9%, contre 92,8% un an plus tôt. L'exercice 2021 avait en effet bénéficié de dégagements exceptionnels sur des années antérieures, ce qui ne s'est pas reproduit en 2022.

Au chapitre des perspectives, le groupe prévoit un résultat technique d'assurances, hors produits financiers, à "un bon niveau". La compagnie confirme son objectif de croissance supérieure à 5% dans l'assurance non vie en 2022. Dans l'assurance vie, Vaudoise entend également atteindre son objectif avec un chiffre d'affaires "bien supérieur" à celui de 2021.

rq/ol