Vaxart, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre principalement sur le développement de vaccins recombinants oraux basés sur sa plateforme de vaccins oraux Vector-Adjuvant-Antigen Standardized Technology (VAAST). Ses programmes comprennent des candidats vaccins sous forme de comprimés conçus pour protéger contre le norovirus, le coronavirus, la grippe saisonnière et le virus respiratoire syncytial (VRS), ainsi qu'un candidat vaccin thérapeutique contre le papillomavirus humain (HPV). Le portefeuille de produits de la société comprend un vaccin contre le norovirus, un candidat vaccin sous forme de comprimé oral qui protège contre le norovirus GI et le norovirus GII, en ciblant la souche Norwalk du norovirus GI.1 et la souche Sydney du norovirus GII.4 ; un vaccin contre la grippe, qui est en essai clinique de phase II pour le traitement de l'infection par la grippe H1 ; un vaccin contre le virus respiratoire syncytial ; et un vaccin contre le coronavirus, qui est en essai clinique de phase II pour le traitement de l'infection par le SARS-CoV-2. La société développe également des vaccins thérapeutiques contre le cancer du col de l'utérus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale