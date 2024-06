Le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) a déclaré jeudi qu'il fournirait jusqu'à 500 millions de dollars pour des essais à mi-parcours évaluant des vaccins administrés sous forme de spray nasal ou de pilule pour protéger contre le COVID-19 symptomatique.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet NextGen, une initiative de 5 milliards de dollars menée par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui vise à faire progresser un pipeline de vaccins et de traitements nouveaux et innovants offrant une protection plus large et plus durable contre l'infection par le COVID-19.

La BARDA, qui aide les entreprises à développer des fournitures médicales pour faire face aux menaces de santé publique, fait partie du ministère de la santé et des services sociaux.

Le projet accorde jusqu'à 453 millions de dollars à Vaxart pour une étude qui évaluera son vaccin oral contre le COVID. Les actions de la société ont plus que doublé pour atteindre 1,78 $ après le marché.

Le projet accorde également aux sociétés privées Castlevax et Cyanvac environ 34 millions et 40 millions de dollars, respectivement, pour le développement de leurs vaccins intranasaux candidats.

Chaque essai portera sur 10 000 volontaires et comparera l'efficacité et la sécurité des vaccins expérimentaux à celles des vaccins homologués par la FDA.

"Les vaccins COVID-19 actuellement approuvés sont administrés par voie intramusculaire et, bien qu'extrêmement efficaces, leur capacité à induire une réponse immunitaire robuste dans les zones muqueuses telles que la bouche, le nez et l'intestin, où le virus SRAS-CoV-2 pénètre d'abord dans l'organisme, est limitée", a déclaré le ministère de la santé et des services sociaux. (Reportage de Puyaan Singh à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)