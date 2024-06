Vaxart, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre principalement sur le développement de vaccins recombinants oraux basés sur sa plateforme de vaccins oraux brevetée Vector-Adjuvant-Antigen Standardized Technology (VAAST). Ses vaccins sont conçus pour être administrés à l'aide de pilules qui peuvent être stockées et expédiées sans réfrigération et qui éliminent le risque de blessure par piqûre d'aiguille. Ses programmes de développement comprennent des vaccins en comprimés conçus pour protéger contre le norovirus (cause de gastro-entérite aiguë), le coronavirus, y compris le SARS-CoV-2 (COVID-19), et la grippe. En outre, la société a obtenu des données précliniques pour son vaccin thérapeutique candidat ciblant le cancer du col de l'utérus et la dysplasie causée par le papillomavirus humain. La plateforme technologique de la société utilise une approche vectorielle et se compose de divers éléments, tels qu'un vecteur (adénovirus de type 5 (Ad5)), un antigène (ADN Ad5), un adjuvant (Toll-like receptor 3 (TLR3)) et son comprimé à enrobage entérique exclusif.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale