Vaxtex Cotfab Ltd est une société basée en Inde qui se concentre sur la fabrication d'une gamme de tissus et de vêtements dans l'industrie textile. La société propose des produits tels que le tissu demin, le textile de maison, les jeans, les chemises décontractées pour hommes, le tissu imprimé et le fil. Elle fournit également divers types de tissus : popeline, oxford, sergé, velours côtelé, satin et ratière. Les compositions de tissus de la société comprennent le coton, le polyester, la viscose, le lin, le lycra, le synthétique, le seafoam, la soie et la laine. Sa teinture comprend la teinture dispersée, la teinture réactive, la teinture au soufre, la teinture en cuve, la teinture pigmentaire, entre autres. La finition comprend la finition bio, la finition douce, la finition dure et la finition pêche.

Secteur Textiles et Cuirs