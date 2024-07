Vaxtex Cotfab Limited est une société de commerce de textiles basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la transformation de tissus pour chemises et costumes. Elle opère dans le secteur des vêtements et de l'habillement. Les produits de la société comprennent le tissu denim, les textiles d'intérieur, les jeans, les chemises décontractées pour hommes, le tissu imprimé et le fil. Elle propose également divers types de tissus : popeline, oxford, sergé, velours côtelé, satin et ratière. Les compositions de tissus de la société comprennent le coton, le polyester, la viscose, le lin, le lycra, le synthétique, la mousse de mer, la soie et la laine. Ses teintures comprennent la teinture par dispersion, la teinture réactive, la teinture au soufre, la teinture en cuve, la double teinture et la teinture aux pigments, entre autres. La société propose différents styles de finissage, notamment le finissage au silicone, le finissage doux, le finissage dur, le finissage pêche, le finissage lize et le finissage humide.

Secteur Textiles et Cuirs