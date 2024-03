VAZIVA SA

VAZIVA ANNONCE L’ADMISSION DE SES TITRES SUR EURONEXT GROWTH®PARIS



13-Mars-2024 / 08:00 CET/CEST

VAZIVA ANNONCE L’ADMISSION DE SES TITRES SUR

EURONEXT GROWTH®PARIS Paris, le 13 mars 2024 8h00 - VAZIVA (code ISIN FR0014007T10 - ALVAZ), pionnière de la dématérialisation des dotations sociales, annonce avoir reçu l’accord de l’EURONEXT Listing Board pour le transfert de ses titres d’EURONEXT Access TM Paris vers le marché EURONEXT Growth® Paris. Ses actions seront négociées sur le compartiment EA (placement privé) d’EURONEXT Growth® Paris à compter du 15 mars 2024. Vaziva, la fintech des dotations sociales personnalisées Créée en 2016, Vaziva est une Fintech opérant dans le secteur des avantages sociaux pour les salariés et plus particulièrement dans le domaine des titres cadeaux d’œuvres sociales (TCOS), des titres vacances et des titres déjeuner. En pleine révolution digitale, le marché des dotation cadeaux, vacances et déjeuners représente chaque année en France 18,1 Md€ pour 30,6 millions de salariés répartis sur 90 000 comités sociaux économiques1. Partenaire privilégié des Comités Sociaux et Économiques (CSE), Vaziva a développé une offre 360 degrés combinant une innovation technologique et une carte de paiement multi-dotations Mastercard qui s’adapte au mode de consommation des salariés. En 2023, Vaziva réalise un chiffre d'affaires annuel de 25,6 M€, en forte hausse de 79% par rapport à 2022. Au 31 décembre 2023, la fintech compte un portefeuille de plus de 500 entreprises clientes pour 200 000 cartes actives utilisables dans le réseau international de 34 millions de commerçants de Mastercard. Les dotations vacances génèrent un chiffre d'affaires de 13 M€, en hausse de 85% par rapport à 2022. Les dotations sociales affichent quant à elles un niveau d’activité de 12,6 M€ (+72%). Vaziva a par ailleurs considérablement accru sa part de clientèle Grands Comptes qui atteint désormais 43% de son chiffre d’affaires contre 25% en 2022. Vaziva prévoit d'accélérer son développement sur de nouveaux marchés, de renforcer ses équipes et de continuer à innover dans ses solutions de dématérialisation des dotations sociales. Une nouvelle étape boursière Le transfert sur Euronext Growth® Paris vise à donner à Vaziva un accès à un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière avec un cadre réglementaire mieux adapté aux PME.

Ce transfert permettra également de : Bénéficier de la dynamique et de la visibilité qu’offre Euronext Growth ® Paris , tout en maitrisant ses frais généraux ;

Favoriser une relation de qualité avec ses actionnaires et investisseurs du fait de la présence de la Société sur un marché plus adapté ;

Se doter de la possibilité d’avoir accès à de nouveaux mode de financement de la Société. Modalités de l’opération Dans le cadre du transfert des actions de VAZIVA depuis le marché EURONEXT Access TM Paris sur le groupe de cotation EA (placement privé) d’EURONEXT Growth® Paris, il est précisé que VAZIVA ne procède à aucune émission de titres nouveaux ni placement de titres existants. Procédure d’inscription : Admission technique Nombre de titres composant le capital : 2 482 600 Nombre de titres cédés/émis à l’admission : non applicable Valeur nominale des actions : 1,00 € Code ISIN : FR0014007T10

Code Mnémonique : ALVAZ

LEI : 9845002D36B3RTD9CF54

Service Financier : Financière d’Uzès



Listing Sponsor : Euroland Corporate Le calendrier du transfert du marché de cotation est le suivant : 11 mars 2024 • Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth® Paris 13 mars 2024 • Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société Vaziva sur Euronext Access TM • Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société Vaziva sur Euronext Growth® Paris • Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information 15 mars 2024 • Radiation des actions ordinaires de la société Vaziva sur Euronext Access TM (avant bourse) • Admission des actions ordinaires de la société Vaziva sur Euronext Growth® Paris (à l'ouverture) Mise à disposition du document d’information Des exemplaires du présent Document d’Information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 31-35, rue de la Fédération 75015 Paris, ainsi qu’en version électronique sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://www.vaziva.group). Facteurs de risque L’attention du public est attirée sur le chapitre 3 « facteurs de risque » du Document d’Information approuvé par Euronext. Patrick Berthé, PDG et Fondateur de Vaziva déclare « Nous nous réjouissons de ce transfert sur Euronext Growth® Paris qui marque une étape importante dans notre stratégie de développement. Pionnière de la dématérialisation des dotations sociales, Vaziva suscite un intérêt croissant pour ses solutions personnalisées répondant aux attentes évolutives des entreprises en matière d'avantages salariés. Nous sommes confiants quant à notre capacité à attirer de nouveaux investisseurs et à renforcer nos ressources financières pour soutenir notre expansion internationale. » Partenaires de l’opération EuroLand Corporate

Listing Sponsor



Kramer Levin

Avocat conseil



CapValue

À propos de Vaziva Vaziva est l'émetteur nouvelle génération de titres vacances, titres cadeaux et titres déjeuners sur la 1ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.



