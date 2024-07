VAZIVA SA

VAZIVA SA: EVOLUTION DE 155,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU S1 2024



26-Juil-2024

EVOLUTION DE 155,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU S1 2024

RENFORCEMENT DES EQUIPES COMMERCIALES EN FRANCE

OUVERTURE D’UNE FILIALE EN ESPAGNE Paris, le 24 juillet 2024-17h45 - Vaziva (code ISIN FR0014007T10), pionnière de la dématérialisation des avantages aux salariés, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2024. En M€ Chiffres nonauditésà ladatedeparutionduCP 30.06.23 30.06.24 Evolution CHIFFRED’AFFAIRES 13,7 21,3 155,3% Au premier semestre 2024, la fintech sociale Vaziva enregistre un chiffre d’affaires de 21,3 M€ soit 155,3% du montant réalisé au premier semestre 2023. Cette performance est le résultat du renouvellement de la confiance des clients et du succès croissant d’une offre commerciale en phase avec les attentes des comités sociaux et économiques (CSE) qui souhaitent offrir des avantages salariés attractifs et sur-mesure. Poursuite du déploiement national de l’offre Vaziva Sur le semestre 2024, Vaziva a poursuivi ses développements techniques et commerciaux afin de répondre à la demande des clients dans le cadre de leur transformation digitale, notamment pour les CSE grands comptes. Des actions ont principalement porté sur : le renforcement des équipes commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français ;

l’intensification d’une stratégie digitale orientée clients B2B ;

une présence soutenue de la marque sur les salons professionnels à destination des CSE. La fintech sociale Vaziva a sur ce semestre conclu des contrats avec les Comités Sociaux et Économiques (CSE) de plusieurs entreprises prestigieuses dans des secteurs aussi variés que l’aéronautique avec le CSE de Safran, l’assurance avec le CSE de Groupama, le BTP avec le CSE de Colas ou la logistique avec le CSE Amazon. Perspectives S2 2024 : lancement de Vaziva en Espagne Dès le second semestre 2024, Vaziva entamera son développement dans des pays européens à fort potentiel. À ce titre, la fintech annonce le lancement de son offre de cartes cadeaux en Espagne. La fintech entend s’appuyer sur l’un des leaders de l’intérim pour faciliter et optimiser la performance de sa nouvelle filiale (Vaziva Ibérica). En parallèle, Vaziva va poursuivre ses initiatives commerciales et marketing pour développer son parc de clients et renforcer son rôle de partenaire privilégié des CSE pour la distribution des avantages aux salariés. La bonne orientation de l’activité en France combinée aux actions en cours de développement permet à Vaziva d’afficher toute sa confiance pour la poursuite de la croissance de son activité sur l’exercice 2024 et au-delà.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2024 : mercredi 25 septembre 2024, après Bourse.

À propos de Vaziva Vaziva est l'émetteur nouvelle génération des avantages aux salariés (vacances, cadeaux, déjeuners) sur la 1ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.



