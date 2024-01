VAZIVA SA

VAZIVA SA: POURSUITE DE LA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE - CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023 EN HAUSSE DE +79% À 25,6 M€



30-Jan-2024 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse Paris, le 30 janvier 2024

POURSUITE DE LA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023 EN HAUSSE DE +79% À 25,6 M€ Paris, le 30 janvier 2023 -18h - VAZIVA (code ISIN FR0014007T10 - MLVAZ), pionnière de la dématérialisation des dotations sociales, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2023. En M€ Chiffres non audités 31.12.23 31.12.22 Variation CHIFFRE D’AFFAIRES 25,6 14,3 +79% Succès de l’offre sur un marché des dotations sociales dématérialisées en plein essor En 2023, Vaziva réalise un chiffre d'affaires annuel de 25,6 M€, en forte hausse de 79% par rapport à 2022. Partenaire privilégié des Comités Sociaux et Économiques (CSE), la fintech a poursuivi le déploiement de son offre 360 degrés combinant une innovation technologique et un partenariat solide avec Mastercard auprès d’un nombre croissant d’entreprises souhaitant des solutions sur-mesure en phase avec les nouvelles attentes de leurs salariés. Fer de lance de cette croissance, les dotations vacances génèrent un chiffre d'affaires de 13 M€, en hausse de 85% par rapport à 2022. Les dotations sociales affichent quant à elles un niveau d’activité de 12,6 M€ (+72%). Le développement des actions marketing et commerciales incluant l’augmentation des effectifs et l’évolution des offres ont permis à Vaziva de passer le cap des 500 entreprises clientes, soit une progression de 25% par rapport à 2022. La fintech a également enregistré une croissance continue du nombre de porteurs de cartes, passant de 165 000 en 2022 à 200 000 fin 2023, soit une augmentation significative de 21,2%. En ligne avec sa stratégie, Vaziva a par ailleurs considérablement accru sa part de clientèle Grands Comptes qui atteint désormais 43% de son chiffre d’affaires contre 25% en 2022. Perspectives Fort de la très bonne orientation d’activité constatée depuis plusieurs années, Vaziva affiche sa pleine confiance sur le nouvel exercice. Afin d’étendre la couverture du marché français, Vaziva va intensifier les efforts commerciaux et marketing en recrutant des commerciaux pour ancrer l’offre sur tout le territoire et devenir à terme un partenaire de premier plan pour les entreprises françaises dans la fourniture de dotations sociales dématérialisées et personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques du marché hexagonal. Parallèlement, Vaziva envisage un changement de compartiment sur Euronext Growth accompagnée d’une levée de fonds pour financer le développement commercial et France et en Europe. Vaziva entend ainsi mettre son expertise au service des entreprises et des salariés d’un nombre croissant de pays avec l’objectif à terme de devenir un acteur incontournable de la dématérialisation des dotations sociales en Europe. À propos de Vaziva Vaziva est l'émetteur nouvelle génération de titres vacances, titres cadeaux et titres déjeuners sur une carte de paiement Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH) des entreprises et des collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés. SUIVEZ VAZIVA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Facebook

CONTACTS VAZIVA Christophe KOURDOULY @christophe.kourdouly@vaziva.com CAPVALUE Dina MORIN @ dmorin@capvalue.fr 01 80 81 50 00 Fichier PDF dépôt réglementaire



