VAZIVA SA

VAZIVA SA: REMINDER : Invitation webinaire actionnaires individuels le mardi 26 mars 2024 suite à l’admission des titres de Vaziva sur Euronext Growth® Paris



26-Mars-2024 / 10:05 CET/CEST

Invitation webinaire actionnaires individuels

le mardi 26 mars 2024

suite à l’admission des titres de Vaziva sur Euronext Growth® Paris Paris, le 26 mars 2024 - VAZIVA (code ISIN FR0014007T10 - ALVAZ), pionnière de la dématérialisation des dotations sociales, est heureux de convier les investisseurs particuliers à un webinaire le mardi 26 mars 2024 à 18h.

Lors de cette réunion, Patrick Berthé, Président Directeur Général de Vaziva et Christophe Kourdouly, Directeur financier de Vaziva, présenteront la société, son offre de rupture et sa stratégie de développement ambitieuse sur un marché des dotations sociales en plein essor. Le webinaire inclura une session de questions / réponses. Pour participer à cette visioconférence, nous vous remercions de vous inscrire via le lien ci-dessous avant le mardi 26 mars 2024 à 12 heures. Les informations de connexion seront fournies aux participants inscrits avant l'événement : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/vaziva-webinaire-actionnaires-individuels/live?s=15b9aca5-2bea-4910-9941-07123c557f91#/ À propos de Vaziva Vaziva est l'émetteur nouvelle génération de titres vacances, titres cadeaux et titres déjeuners sur la 1ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés. SUIVEZ VAZIVA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX CONTACTS VAZIVA Christophe KOURDOULY @christophe.kourdouly@vaziva.com CAPVALUE Dina MORIN @ dmorin@capvalue.fr 01 80 81 50 00 Fichier PDF dépôt réglementaire



