Jours : Heures : Minutes : Secondes VAZIVA SA: RÉSULTATS ANNUELS 2022 SOLIDES 12/05/2023 | 23:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires VAZIVA SA

VAZIVA SA: RÉSULTATS ANNUELS 2022 SOLIDES



12-Mai-2023 / 23:33 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



RÉSULTATS ANNUELS 2022 SOLIDES POURSUITE DES INVESTISSEMENTS

POUR ACCOMPAGNER LA forte CROISSANCE DU GROUPE BONNE ORIENTATION DE L’ACTIVITÉ EN 2023 Paris, le 12 mai 2023-23h30 - Vaziva (code ISIN FR0014007T10), pionnier de la dématérialisation des dotations sociales, publie aujourd’hui ses résultats annuels 2022. En K€ Chiffres audités 31.12.22 31.12.21 Variation CHIFFRE D’AFFAIRES 14 188 6 027 +135,5% MARGE BRUTE 4 324 2 113 +100,38% EBITDA 263 93 +182,8% RESULTAT D’EXPLOITATION 91 91 - RESULTAT NET 204 64 +217% Activité 2022 portée par la montée en puissance des dotations vacances En 2022, Vaziva enregistre un chiffre d’affaires de 14 187 K€ en croissance significative de 135,5% par rapport à l’exercice 2021. Bénéficiant de la bonne dynamique du marché des dotations sociales, la fintech a réussi à largement accroître son portefeuille de clients CSE passant de 230 à 476 entreprises en l’espace d’un an, soit une hausse de 74%. L’activité a été portée à hauteur de 60% par les dotations vacances et loisirs, à 30% par les dotations cadeaux et à 10% en autres dotations. Des résultats qui tiennent compte d’une année d’investissements stratégiques Afin d’accompagner sa croissance future, Vaziva a accéléré tout au long de son exercice sa politique d’investissements en renforçant ses dépenses marketing et commerciales. L’EBITDA ressort à 263 K€ en hausse de 182,8%. Il intègre notamment les augmentations : des charges externes de 155% suite à la hausse sensible de l’utilisation des dotations en lien avec l’accroissement du portefeuille clients,

des charges de personnel de 30,4% suite au renforcement des équipes commerciales,

et d’une hausse des dépenses marketing de 50%. Après prise en compte de dotations aux amortissements et provisions de 175K€, le résultat d’exploitation ressort stable à 91 K€. Le résultat financier est de 55 K€ et la charge d’impôt est de 68 K€ pour un résultat net de 204 K€, en nette augmentation par rapport à 2021. Renforcement d’un bilan déjà solide Au 31 décembre 2022, VAZIVA affiche une situation bilancielle renforcée. Les capitaux propres, augmentent de 12 598 K€ avec l’apport du logiciel LOGEOS et la prime d’émission associée, pour atteindre 17 019 K€. Les disponibilités s’établissent à 425 K€ contre 1 902 K€ au 31 décembre 2021 à 2 554 K€ au 30 juin 2022 principalement lié au remboursement des intérêts d’un emprunt obligataire réalisé en 2017. La trésorerie nette ressort à 400 K€ hors créance BPI. Perspectives favorables Tous les efforts marketing et commerciaux engagés au cours de l’année 2022 permettent à Vaziva de démarrer le nouvel exercice avec une forte visibilité sur son activité. Dans le cadre de son développement, la Société va prochainement étendre son offre aux secteurs de la mobilité, du sport et de la santé. La demande croissante d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité permet à la fintech des dotations sociales de réitérer toute sa confiance dans sa capacité à maintenir une forte croissance en 2023. Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2023 : le lundi 31 Juillet 2023, après Bourse.

À propos de Vaziva Vaziva est l'émetteur nouvelle génération de titres cadeaux, titres vacances et titres déjeuners sur une carte de paiement Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH) des entreprises et des collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle générative [IA]* qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés. * La société est reconnue comme une spécialiste de la dématérialisation des avantages sociaux à travers son logiciel Logeos. Elle développe une intelligence artificielle [IA] générative à partir des données qu’elle a collectée depuis plusieurs années. CONTACTS Vaziva Christophe KOURDOULY christophe.kourdouly@vaziva.com CapValue Dina Morin dmorin@capvalue.fr 01 80 81 50 04 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : VAZIVA RECTIFICATIF



Langue : Français Entreprise : VAZIVA SA 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 Paris France Téléphone : 0672941282 E-mail : contact@vazivacard.com Internet : www.vazivagroup.com ISIN : FR0014007T10 Catégorie AMF : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats EQS News ID : 1632357 Fin du communiqué EQS News-Service 1632357 12-Mai-2023 CET/CEST

© EQS 2023 Toute l'actualité sur VAZIVA 12/05 Vaziva Sa : Résultats annuels 2022 solides EQ 12/05 Vaziva Sa : Résultats annuels 2022 solides EQ 20/03 Vaziva Sa : Forte augmentation du chiffre d'affaires 2022 : +135,5% une année charniere po.. EQ 2022 VAZIVA : Introduction en bourse CO 2022 VAZIVA : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO

Graphique VAZIVA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VAZIVA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Dirigeants et Administrateurs Patrick Berthé Chairman & Chief Executive Officer Christophe Kourdouly Chief Financial Officer & Director Guillaume-Alexandre Pithoud Director, Chief Technology & Product Officer Henri Riou Director-Payment Operations & Director