VBC Ferro Alloys Limited a annoncé la démission de Shri M.V. Ananthakrishna de son poste de directeur à temps plein et de directeur de la société, avec effet à la fermeture des bureaux le 11 novembre 2023, pour des raisons de personnel et de santé. La date de cessation est le 28 octobre 2023. A automatiquement cessé d'être membre des comités suivants : Comité des relations avec les parties prenantes, Comité de gestion des risques et Comité de la responsabilité sociale des entreprises.