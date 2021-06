VBI Vaccines : Lors de l'édition 2021 de l'International Liver Congress, Brii Biosciences et VBI Vaccines présentent les données positives de l'étude de Phase 1b/2a réalisée sur le BRII-179 (VBI-2601) chez des patients atteints d'hépatite B chronique

Ces données démontrent que le BRII-179 (VBI-2601) a induit la réponse des cellules B (anticorps) et T chez des patients atteints d'infection chronique à l'hépatite B (VHB), et qu'il a été bien toléré, sans préoccupation d'innocuité observée

Ces résultats soutiennent l'évaluation clinique complémentaire du BRII-179 (VBI-2601) comme immunomodulateur en association avec d'autres modalités de traitement dans le cadre d'un traitement fonctionnel potentiel de l'infection chronique à VHB

Résumé choisi pour figurer dans la série de diapositives intitulée ‘Best of ILC’ lors de l'EASL 2021

Brii Biosciences ("Brii Bio") et VBI Vaccines Inc. (NASDAQ: VBIV) ("VBI"), ont annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de l'étude de Phase 1b/2a sur le BRII-179 (VBI-2601), un nouveau candidat immunothérapeutique recombinant et basé sur une protéine, chez les patients atteints d'infection chronique au virus de l'hépatite B (VHB). Les données de l'étude d'évaluation de l'innocuité, de l'activité antivirale et de l'immunogénicité du BRII-179 (VBI-2601), seul ou incorporé à l'interféron-alpha (IFN-α) comme coadjuvant, a démontré que le traitement par immunothérapie expérimentale a induit à la fois la réponse des cellules B (anticorps) et T. Il a également été bien toléré, sans préoccupation d'innocuité observée, chez les patients non-cirrhotiques atteints d'hépatite B chronique traités par un analogue de nucléos(t)ide. L'étude a été menée par Brii Bio en partenariat avec VBI.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210623005967/fr/

Les données, telles que présentées sous la forme d'une affiche électronique de dernière minute lors de l'International Liver Congress (ILC) 2021 de l'Association européenne pour l'étude du foie (European Association for the Study of the Liver’s (EASL)), ont été sélectionnées pour figurer dans la série de résumés-diapositives intitulée ‘Best of ILC', qui souligne les contributions les plus significatives du programme scientifique de cette année.

Man-Fung Yuen, D.Sc., M.D., Ph.D., professeur à l'Université de Hong Kong, qui occupe la chaire professorale de Médecine à la Li Shu Fan Medical Foundation, Chef du Service de Gastroentérologie et d'Hépatologie au Queen Mary Hospital de Hong Kong, investigateur principal et présentateur de l'étude à l'INC, a commenté en ces termes: "Sans traitement fonctionnel de l'infection à VHB, une part importante des 290 millions de personnes du monde entier souffrant actuellement d'une infection à l'hépatite B, va développer des complications significatives et potentiellement mortelles de la maladie, telles la décompensation hépatique et le carcinome hépatocellulaire. Ces données prometteuses renforcent le potentiel que possède de le BRII-179 (VBI-2601) d'être un composant critique du développement d'un traitement fonctionnel de l'infection chronique à VHB. Il pourrait ainsi aider les patients et les professionnels de santé à gérer les effets de cette terrible maladie et à freiner sensiblement sa progression," a-t-il ajouté.

Li Yan, Ph.D., médecin-chef chez Brii Bio, a commenté en ces termes: "Nous sommes encouragés par les résultats de cette étude qui assurent l'engagement et la validation de la cible, tout en continuant de soutenir la poursuite du développement clinique du BRII-179 (VBI-2601). Nous sommes impatients de faire progresser ce candidat-traitement immunothérapeutique potentiellement important vers notre étude de Phase 2 en cours, en association avec le BRII-835 (VIR-2218), un petit ARN interférent expérimental ciblant le virus de l'hépatite B (VHB), aux côtés de nos partenaires de licence, VBI Vaccines et Vir Biotechnology. L'objectif est de fournir un traitement fonctionnel aux patients du monde entier atteints d'infection chronique à VHB, sachant que plus de 76 millions de personnes vivent actuellement avec cette terrible maladie," a-t-il poursuivi.

Francisco Diaz-Mitoma, M.D., Ph.D., médecin-chef chez VBI, a déclaré: "Le BRII-179 (VBI-2601) possède une formulation nouvelle comprenant l'ensemble des trois antigènes de surface spécifiques au VHB. Il est conçu pour cibler l'immunité aussi bien des cellules B que des cellules T. La restauration de la réponse des anticorps et des cellules T spécifiques au VHB, constatée dans le cadre de cette étude chez les adultes atteints d'infection chronique à VHB - une population fortement immunodéprimée - est prometteuse. Nous sommes impatients de découvrir les résultats de l'étude combinée en cours de Phase 2 sur le BRII-835 (VIR-2218), alors que nous nous efforçons d'aboutir à une solution de traitement pour cette maladie persistante et très contagieuse," a-t-il ajouté.

Vir Biotechnology, Inc., partenaire de Brii dans le cadre du développement du BRII-835 (VIR-2218), présentera en outre les nouvelles données cliniques de deux essais en cours, qui soulignent l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité du BRII-835 (VIR-2218) comme monothérapie pour le traitement du VHB chronique, ainsi que les résultats provisoires d'une étude combinée de Phase 2 avec l'interféron pégylé alfa. Une étude combinée de Phase 2 sur le BRII-835 (VIR-2218) et le BRII-179 (VBI-2601) qui vise la mise au point d'un traitement fonctionnel pour le VHB chronique a débuté en avril 2021. Deux études additionnelles de Phase 2 sur le BRII-835 (VIR-2218) en association avec d'autres agents devraient également être lancées en 2021.

A propos de l'étude de Phase 1b/2a sur le BRII-179 (VBI-2601)

L'étude de Phase 1b/2a était une étude randomisée, ouverte et contrôlée, visant à évaluer l'innocuité, la tolérabilité, l'activité antivirale et immunologique du BRII-179 (VBI-2601) chez les patients non-cirrhotiques atteints d'infection à VHB chronique sous traitement par analogue nucléos(t)idique (NUC). Cette étude à deux volets a évalué deux niveaux de doses du BRII-179 (VBI-2601) - 20 µg (Partie 1; n=25) ou 40 µg (Partie 2; n=24), avec administration conjointe d'IFN-α, le cas échéant. Les patients ont reçu quatre injections intramusculaires mensuelles de BRII-179 (VBI-2601), mélangées à trois mIU d'IFN-α, le cas échéant. Les réponses cellulaires et des anticorps aux antigènes de surface, ainsi que l'évolution des antigènes de surface de l'hépatite B en circulation (HBsAg), ont été surveillés pendant 24 semaines.

Parmi les principales conclusions figurent:

Les doses 20 μg et 40 μg de BRII-179 (VBI-2601), avec ou sans IFN-α à faible dose, administrées en injection intramusculaire, ont été bien tolérées. Aucun événement indésirable significatif n'a été observé.

Le BRII-179 (VBI-2601) a induit et/ou favorisé les cellules T produisant de l'IFN gamma S-, Pré-S1- et/ ou Pré-S2-spécifique chez 77% des patients dans l'ensemble des cohortes de traitement, en comparaison avec une absence de réponse décelable chez les patients du volet de contrôle traités uniquement par NUC

Le BRII-179 (VBI-2601) a induit une réponse des anticorps de l'hépatite B chez 44,2% des patients des volets de traitement par BRII-179 (VBI-2601)

Les réponses plus lentes des anticorps étaient conformes à l'hypothèse de suppression, par infection chronique, des réponses immunitaires au VHB. Ainsi, pour induire une meilleure réponse, davantage de doses du candidat immunothérapeutique seraient nécessaires.

A propos de l'hépatite B

L'hépatite B est l'une des principales menaces au monde dans le domaine des maladies infectieuses, avec plus de 290 millions de personnes infectées à l'échelle mondiale. L'infection à VHB est la principale cause de maladie hépatique et, avec les traitements actuels, il est très difficile d'en guérir. De nombreux patients développent ensuite un cancer du foie. Environ 900 000 personnes décèdent chaque année de complications de l'infection à VHB chronique, telles la décompensation hépatique et le carcinome hépatocellulaire.

A propos du BRII-179 (VBI-2601)

Le BRII-179 (VBI-2601) est un nouveau candidat immunothérapeutique VHB recombinant basé sur une protéine, qui s'appuie sur la conformation de trois antigènes du candidat vaccin prophylactique à trois antigènes contre le VHB de VBI. Il vise à cibler l'immunité accrue des cellules B et T. Brii Biosciences a homologué le BRII-179 (VBI-2601) de VBI Vaccines en décembre 2018. Brii Bio a, ainsi, acquis les droits commerciaux du BRII-179 (VBI-2601) dans les territoires visés par la licence - Chine, Hong Kong, Macao et Taiwan. Le BRII-179 (VBI-2601) fait actuellement l'objet d'un examen via un essai clinique de Phase 2, en association avec le BRII-835 (VIR-2218), dans le cadre d'un régime de traitement fonctionnel potentiel pour le traitement de l'infection chronique à VHB.

A propos de Brii Biosciences

Brii Biosciences est une société multinationale engagée à répondre aux besoins des patients et à améliorer la santé publique en accélérant le développement et la fourniture de médicaments novateurs par le biais de partenariats, de programmes de recherche et de développement de qualité supérieure, et d'application disruptive des connaissances et données numériques. Brii Bio, qui exerce ses activités en République populaire de Chine et aux Etats-Unis, est prête à acheminer les médicaments transformateurs aux patients, à contribuer à créer une croissance importante pour ses partenaires et à établir un moteur d'innovation permettant d'améliorer la santé publique et le bien-être des patients du monde entier. Brii Bio élabore des traitements pour des maladies représentant d'importantes charges de santé publique, y compris les maladies infectieuses et les maladies du système nerveux central. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.briibio.com.

A propos de VBI Vaccines

VBI Vaccines Inc. ("VBI") est une société biopharmaceutique axée sur l'immunologie dans la recherche d'une prévention et d'un traitement efficaces des maladies. Grâce à son approche novatrice des particules pseudo-virales ("VLP"), y compris une plateforme technologique exclusive de VLP enveloppée ("eVLP"), VBI développe des candidats vaccins qui reproduisent la présentation naturelle des virus, conçus pour susciter le pouvoir inné du système immunitaire humain. VBI s'engage à cibler et à vaincre des maladies infectieuses importantes, notamment l'hépatite B, les coronavirus et le cytomégalovirus (CMV), ainsi que des cancers agressifs comme le glioblastome (GBM). VBI est basée à Cambridge, dans le Massachusetts, et dispose d'un centre de recherche à Ottawa, au Canada, ainsi que d'un site de recherche et de fabrication à Rehovot, en Israël.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210623005967/fr/