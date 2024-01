VCU Data Management Limited annonce des changements au sein de sa direction

Lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 1er janvier 2024, VCU Data Management Limited a examiné et approuvé le changement de désignation de M. Shripal Bafna, qui passe du poste de directeur général à celui de directeur à temps plein. Démission de Mme Renuka Shripal Bafna en tant qu'administrateur à temps plein de la société à compter de la fermeture des bureaux le 1er janvier 2024. Démission de M. Pritesh Champalal Doshi en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la société à compter du 1er janvier 2024. Démission de Mme Krishna Mukesh Sangani en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la société à compter du 1er janvier 2024. Nomination de Mme Komal Rajesh Soni en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société à la place de Mme Nehal Mishra qui a démissionné de la société en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société à compter de la fermeture des bureaux le 1er janvier 2024. Mme Komal Rajesh Soni est membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India (ICSI) et porte le numéro de membre A69534. Elle a plus d'un an d'expérience dans le domaine du secrétariat. Nom des entités cotées en bourse dans lesquelles l'administrateur démissionnaire occupe un poste d'administrateur, y compris la catégorie de ce poste et l'appartenance à un comité, le cas échéant : M. Pritesh Champalal : Looks Health Services Limited - Directeur général, membre du comité d'audit, du comité de nomination et de rémunération et du comité des relations avec les parties prenantes ; Mme Krishna Mukesh Sangani : Looks Health Services Limited - Administrateur indépendant non exécutif, membre du comité d'audit, du comité de nomination et de rémunération et du comité des relations avec les parties prenantes. Reconstitution des comités : Le conseil d'administration a approuvé la reconstitution des comités suivants : COMITÉ D'AUDIT : Nom du membre du comité : M. Rajat Kamal Kothari, directeur indépendant non exécutif - président ; M. Jayesh Girishbhai Patel, directeur indépendant non exécutif - membre ; Mme Harsha Jamana Singh, directrice générale - membre ;

COMITÉ DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION : M. Rajat Kamal Kothari, directeur indépendant non exécutif - président ; M. Jayesh Girishbhai Patel, directeur indépendant non exécutif - membre ; Mme Harsha Jamana Singh, directeur général - membre ; COMITÉ DES RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES : M. Rajat Kamal Kothari, directeur indépendant non exécutif - président ; M. Jayesh Girishbhai Patel, membre indépendant non exécutif ; Mme Harsha Jamana Singh, directrice générale - membre.