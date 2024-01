VCU Data Management Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans l'industrie des produits de surveillance. La société opère dans l'industrie électronique et vend et fabrique des produits électroniques, y compris des équipements électroniques liés à la sécurité et à la surveillance. Elle propose des services de consultation, d'installation et d'entretien pour les évaluations de sécurité, les caméras de sécurité analogiques et à protocole Internet (IP), les systèmes d'interphone et d'entrée par téléphone, les opérateurs de portes électrifiées, les opérateurs de portes piétonnes automatisées et les systèmes d'intrusion. La société offre des services complets d'ingénierie et de conception pour créer des produits et des systèmes de sécurité personnalisés pour les entreprises. La plateforme EIPO de la société est disponible sur les deux Play stores (Android et iOS). EIPO est une plateforme d'investissement qui aide à investir dans des offres publiques initiales (IPO) en trois étapes. La plateforme permet au client d'acheter des actions pour n'importe quelle IPO en cours, pour des offres publiques de suivi (FPO) et pour des petites et moyennes entreprises (PME).

Secteur Production de spectacles