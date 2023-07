VDM Group Limited a annoncé que M. Paul Hardie a été nommé directeur non exécutif avec effet immédiat. Un premier avis d'intérêt de l'administrateur sera déposé séparément. M. Hardie est un avocat d'affaires pratiquant et un avocat général et secrétaire général expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience juridique, de conseil d'entreprise et de gouvernance dans divers secteurs industriels, notamment l'exploitation minière et les ressources, la construction, l'industrie manufacturière et les services financiers.

M. Hardie a également une grande expérience des conseils d'administration de sociétés cotées en bourse, qu'il s'agisse de fonctions non exécutives ou exécutives, puisqu'il a été président, directeur, directeur non exécutif, conseiller juridique, secrétaire général et conseiller auprès de sociétés cotées en bourse (ASX). M. Hardie est membre de la Law Society of WA, de l'Australian Institute of Company Directors et de l'Institut australien de la gouvernance.