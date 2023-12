Vecima Networks Inc. propose une évolution vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu. Elle fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées qui alimentent les réseaux à large bande et de streaming vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Ses segments comprennent les solutions vidéo et à large bande (VBS), la diffusion et le stockage de contenu (CDS) et la télématique. Le segment VBS comprend des plateformes qui traitent les données du réseau câblé et fournissent une connectivité internet à haut débit aux foyers par le câble et la fibre, ainsi que l'adaptation des services vidéo à des formats adaptés à la consommation sur les téléviseurs dans les propriétés commerciales. Le segment CDS comprend des solutions et des logiciels, sous la marque MediaScale, pour les fournisseurs de services et les propriétaires de contenu. Le segment télématique fournit aux gestionnaires de flotte les informations clés et les analyses dont ils ont besoin pour gérer de manière optimale leurs actifs mobiles et fixes, sous les marques Contigo et Nero Global Tracking.

Secteur Communications et réseautage