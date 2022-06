Vecima Networks Inc. annonce des changements au conseil d'administration

Vecima Networks Inc. a annoncé que Derek Elder a démissionné de son conseil d'administration avec effet immédiat. Vecima annonce également qu'elle a nommé, avec effet immédiat, Scott Edmonds comme nouvel administrateur au conseil d'administration de Vecima et comme membre de son comité de vérification et de son comité de gouvernance d'entreprise et de rémunération. Scott a plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans des rôles de direction opérationnelle, stratégique et financière au sein de petites et grandes entreprises au Canada, en Europe et en Asie. Scott occupe actuellement le poste de directeur financier chez STEMCELL Technologies Inc. Auparavant, Scott a occupé le poste de PDG ou de directeur financier dans diverses entreprises de technologie logicielle et matérielle, notamment Photon Control Inc. et Webtech Wireless Inc. cotées en bourse. Scott a également siégé à divers conseils d'administration de sociétés publiques et privées au cours des 15 dernières années et a précédemment siégé au conseil d'administration de Vecima d'avril 2015 à septembre 2017. En tant que membre du conseil d'administration, Scott a agi en tant que président du comité d'audit ainsi que du comité de gouvernance et de rémunération. Scott est titulaire d'un diplôme en finance et s'est qualifié en tant que comptable agréé. Scott a également suivi le programme de développement des cadres de la Kellogg School of Management et a déjà obtenu la désignation ICD.D.