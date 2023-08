Vector Acquisition Corp II est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises. La société n'a pas choisi de cible spécifique de regroupement d'entreprises. La société a l'intention d'identifier, d'acquérir et d'exploiter une entreprise dans les secteurs de la technologie et des services à valeur ajoutée.

Secteur Sociétés holdings