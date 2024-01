Vector Capital plc est une société de prêt commercial basée au Royaume-Uni qui propose des prêts garantis principalement aux entreprises situées au Royaume-Uni. La société se spécialise dans le financement des terrains et du développement immobilier, les prêts relais et le financement garanti des entreprises. Ses produits de financement immobilier comprennent les prêts relais résidentiels, les prêts relais commerciaux, les conditions d'achat de biens immobiliers, les prêts fonciers et de développement et les prêts de second rang. Elle propose des prêts interentreprises garantis aux petites et moyennes entreprises (PME) basées principalement en Angleterre et au Pays de Galles. Les prêts sont garantis par une première charge légale sur les biens immobiliers. Ses clients empruntent à des fins de fonds de roulement général, de financement relais avant refinancement, de développement foncier et d'acquisition de biens immobiliers. Les prêts accordés par la société ont une durée de 12 mois renouvelable et des taux d'intérêt fixes. Les prêts de la société à ses emprunteurs sont financés principalement par une combinaison de ressources propres de la société et de facilités de crédit.

Secteur Services financiers aux entreprises