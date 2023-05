Vector Capital réduit son portefeuille de prêts mais confirme ses perspectives annuelles

Vector Capital PLC - groupe de prêts commerciaux basé à Londres - annonce que son portefeuille de prêts au 31 mars s'élevait à 48,6 millions de livres sterling, soit une baisse de 9,0 % par rapport aux 53,4 millions de livres sterling au 31 décembre. La société indique que cette baisse reflète les remboursements prévus de 7,8 millions de livres sterling et les 3 millions de livres sterling de nouveaux prêts accordés. Le montant moyen des prêts a diminué de 4,6 % pour atteindre 476 000 GBP au 31 mars, contre 499 000 GBP au 31 décembre, et le ratio prêt/valeur moyen au 31 mars était de 57 %, contre 60 % au 31 décembre. Vector a réitéré ses perspectives pour l'ensemble de l'année, en déclarant que 2023 serait "une année de consolidation", alors qu'il cherche à renforcer sa position sur un marché du crédit affecté par l'augmentation des taux d'intérêt et de l'inflation. Il dit qu'il résistera à ces problèmes grâce à un bilan solide, à d'"excellentes" relations avec les courtiers et au soutien continu des créanciers.

Agam Jain, directeur général, déclare : "Si, à la marge, certains emprunteurs ont du mal à s'adapter aux conditions actuelles du marché et si les transactions prennent généralement plus de temps à être conclues, notre réserve de nouvelles opportunités de prêts est encourageante. La solidité et la résilience des systèmes de gestion des prêts, ainsi que le soutien de nos bailleurs de fonds, nous permettent de relancer la croissance dès que les taux d'intérêt se stabiliseront."

Cours actuel de l'action : 38,50 pence, en hausse de 2,7 % à Londres lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

