Vector Capital renouvelle un prêt de 3 millions de GBP auprès de sa société mère

Vector Capital PLC - Groupe de prêts commerciaux basé à Londres - Renouvelle les conditions de sa dette interentreprises avec Vector Holdings Ltd. Avant son admission à la négociation sur l'Alternative Investment Market en 2020, Vector Capital a conclu un accord avec Vector Holdings pour un prêt de 3 millions de GBP, remboursable le samedi de cette semaine.

Lors d'une réunion du conseil d'administration de la société mercredi, les conditions révisées du prêt ont été approuvées, et il sera désormais remboursable d'ici décembre 2024. Les intérêts seront payés sur le solde impayé à un taux de 6,3 % par an au lieu de 5 %, et le taux d'intérêt sera renégocié d'ici décembre 2023.

Vector Holdings est la société mère de Vector Capital et détient une participation de 75% dans la société.

Cours actuel de l'action : 42,70 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 1,8 %.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.