Vector Limited est une entreprise énergétique basée en Nouvelle-Zélande. La société exploite un portefeuille d'entreprises qui fournissent des services énergétiques et de communication à des clients résidentiels et commerciaux en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique. Les principales activités de la société sont la distribution d'électricité et de gaz, la vente de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié (GPL), le comptage, les télécommunications et les nouvelles solutions énergétiques. Les segments de la société comprennent les réseaux réglementés et le commerce du gaz. Le secteur des réseaux réglementés comprend les services de distribution d'électricité et de gaz d'Auckland. Le segment Gas Trading comprend les ventes, le stockage et le transport de gaz naturel et de GPL. Par l'intermédiaire de Vector Fibre, la société construit, surveille et entretient son propre réseau de fibres optiques pour les entreprises qui demandent des réseaux de données. La société est spécialisée dans la fourniture de réseaux de données en gros qui permettent à ses partenaires de créer des solutions pour leurs clients.

Secteur Services multiples aux collectivités