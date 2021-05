L'offre en espèces représente une prime de 32 % par rapport au cours de clôture ex-dividende de 103 GBp avant l'annonce. Le conseil d'administration de Vectura va recommander à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'acquisition, qui devrait être finalisée au troisième trimestre.

Vectura possède 13 produits clés inhalés et 11 produits non inhalés, commercialisés par des partenaires et un portefeuille diversifié de médicaments en développement clinique.