L'Inde envisage d'offrir des incitations pour encourager les entreprises privées à mettre en place des installations de traitement du lithium, alors que New Delhi tente de développer ses mines de lithium naissantes et d'augmenter l'offre de métal pour les batteries des véhicules électriques, ont déclaré trois sources gouvernementales. Le gouvernement offrirait des incitations aux entreprises pour qu'elles créent des usines de traitement du lithium dans le cadre d'une nouvelle politique sur les minéraux critiques élaborée par le ministère des mines, ont déclaré les sources. "La politique relative aux minéraux essentiels sera complète et couvrira tous les aspects, de l'exploration à l'exploitation minière et à la valorisation", a déclaré l'une des sources. "Elle prévoira également des mesures d'incitation pour l'enrichissement et le raffinage à l'intérieur du pays", a ajouté la source.

Les sources ont toutefois déclaré qu'il était un peu tôt pour connaître la forme exacte des incitations que le gouvernement offrirait, mais que New Delhi essaierait de s'inspirer de pays tels que l'Australie et le Canada.

Répondant aux questions de Reuters, le ministère des mines a déclaré que le gouvernement prenait diverses mesures pour garantir la disponibilité de minéraux essentiels pour l'industrie en aval. Il n'a pas donné plus de détails.

Le gouvernement pourrait offrir des subventions et des avantages fiscaux pour encourager les investissements dans le traitement du lithium, a déclaré Karthik Bansal, analyste de recherche au Centre for Social and Economic Progress, basé à New Delhi. L'année dernière, l'Inde, troisième plus gros émetteur de carbone au monde, a répertorié 30 minéraux, dont le lithium, comme étant "critiques" pour répondre à l'ambition du pays en matière de technologies plus propres dans des secteurs tels que l'électronique, les télécommunications, les transports et la défense. Le pays n'a découvert ses premières réserves de lithium que l'année dernière et les experts de l'industrie affirment que le pays doit mettre en place des installations pour traiter le lithium localement. Des entreprises telles que le fabricant d'e-scooters Ola Electric, soutenu par SoftBank, et les mineurs Vedanta Ltd et Jindal Power figurent parmi les soumissionnaires pour les blocs de minéraux critiques, dont le lithium, et une liste restreinte devrait être établie d'ici juillet. Les lauréats recevront des licences d'exploration et d'exploitation du lithium, et seront également chargés de le transformer en concentrés de lithium ou en produits chimiques à base de lithium pour l'industrie des batteries.