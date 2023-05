L'Inde s'apprête à refuser le financement de l'entreprise de puces Vedanta-Foxconn - Bloomberg News

Les autorités devraient informer l'entreprise créée par Vedanta et la société taïwanaise Foxconn qu'elle ne bénéficiera pas d'incitations pour fabriquer des puces de 28 nanomètres, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

La demande d'aide gouvernementale de plusieurs milliards présentée par l'entreprise n'a pas satisfait aux critères fixés par le gouvernement, selon le rapport. Le projet est toujours à la recherche d'un partenaire technologique et d'une licence de technologie de fabrication pour la construction de puces de 28 nm.

Foxconn a refusé de commenter le rapport, tandis que le ministère indien de la technologie et Vedanta n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce revers intervient en un temps utile où le conglomérat métallurgique et minier d'Agarwal est déjà aux prises avec la réduction de son important endettement.

L'année dernière, en septembre, Vedanta et Foxconn - anciennement Hon Hai Precision Industry Co Ltd - ont annoncé qu'ils investiraient 19,5 milliards de dollars pour mettre en place des usines de production de semi-conducteurs et d'écrans dans l'État du Gujarat, créant ainsi plus de 100 000 emplois.

"La Silicon Valley indienne se rapproche à grands pas", avait déclaré M. Agarwal l'année dernière après l'annonce.